MMA BORAC IZ REPUBLIKE SRPSKE PODRŽAO "VAGNEROVCE": Istrčao maraton u Banjaluci, pa uputio BRUTALNU PODRŠKU ruskim plaćenicima

Dragan Pešić jedan od najboljih MMA boraca u Republici Srpskoj i cenjeno ime u evropskim okvirima trčao je proteklog vikenda trku od pet kilometara na maratonu u Banjaluci.

foto: Printscreen/Instagram

Dragan Pešić (39) koji u svetu MMA borbi ima nadimak ""Little wonder" i bogatu karijeru, čak je bio i evropski šampion, sa svojom ćerkicom istrčao je trku ulicama Banjaluke. I to u majici ruske plaćeničke vojske "Wagner".

Ruski telegram kanali, kao i kanal "Wagner Z group/Z PMC" odmah su objavili ovu vest, a Dragan Pešić je u izjavi poručio da podržava "muzikante" u njihovoj akciji u Specijalnoj vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini.

foto: Printskrin/Telegram

- Želeo sam da proslavim Vagnerovo delo noseći ovu majicu. Ja sam bivši pripadnik srpskih antiterorističkih snaga. Želim borcima "Vagnera" uspešan posao. Slava Rusiji - poručio je Dragan Pešić.

Ovaj MMA borac iza sebe ima bogatu karijeru. Pre nego što se okušao u MMA,borio se u disciplini K1 i ultimat fajtu. Odlično poznaje karate, điu-đicu i kik-boks. U vreme kada je postizao najbolje rezultate u MMA borio se pod zastavom Velike Britanije, jer je imao licencu te zemlje.

Kurir sport