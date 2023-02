SRPSKI ŠAMPION ŽELI REVANŠ: Novi Beograd dočekuje Ferencvaroš u Ligi šampiona!

Vaterpolisti Novog Beograda u devetom kolu Lige šampiona u utorak od 19 sati i 45 minuta dočekuju ekipu Ferencvaroša. Novobeograđani su trenutno drugoplasirani tim B grupe elitnog takmičenja sa 19 bodova, dva manje od lidera na tabeli Breše, dok je Ferencvaroš na trećoj poziciji sa 18 osvojenih bodova.

U prvom duelu ova dva tima ove sezone u Budimpešti, mađarski tim je slavio rezultatom 14:12, pa Novi Beograd silno želi da mu se revanšira.

„Očekuje nas veoma bitan i vrlo težak meč“, počeo je svoje izlaganje na konferenciji za medije šef stručnog štaba Novog Beograda Živko Gocić i potom dodao:

„Voleli bismo da ovaj ciklus od nekih mesec dana veoma zgusnutog rasporeda teških utakmica zaokružimo dobrom igrom koja će nas dovesti do pobede protiv izuzetno kvalitetne ekipe Ferencvaroša. Znamo da je to tim koji je izuzetno dobro fizički pripremljen, da dosta traže igru jedan na jedan na svim pozicijama, ali veoma dobro ih poznajemo pa pretpostavljamo da neće biti iznenađenja. Spremićemo se da pružimo maksimum, da budemo vrlo agresivni i motivisani, jer je to preduslov za dobru igru“, konstatovao je Gocić.

Odličnu uvertiru za meč sa Ferencvarošem, Novi Beograd je imao na turniru regionalne Premijer lige gde su u tri dana zabeležene sve tri pobede i overeno prvo mesto u ligaškom delu, samim tim i obezbeđeno domaćinstvo završnog turnira koji je na programu krajem marta.

„Cilj je ispunjen, a što se tiče igre i forme, uvek mislim da može i mora bolje. Evidentno je da što se forme tiče idemo uzlaznom putanjom, što je dobro. Dobra je stvar i da se Nikola Jakšić vratio u tim posle dužeg odsustva zbog povrede. Na turniru u Dubrovniku dosta je dobro igrao, s obzirom da nije bio u bazenu skoro 30 dana. To je jedan od njegovih kvaliteta, da može brzo da se vrati u takmičarski ritam. Ali, njemu tek predstoje ozbiljni treninzi kako bi u narednih nedelja nadoknadio sve ono propušteno zbog povrede“, objasnio je je Gocić.

Grčki reprezentativac u redovima Novog Beograda Angelos Vlahopulos najavljuje uzbudljiv duel protiv Ferencvaroša.

„Svesni smo činjenice da je pred nama veoma važna utakmica, pre svega zbog činjenice da želimo da ostanemo u trci za to prvo mesto u grupi. Evidentno je da smo u usponu forme i to želimo da iskoristimo na pravi način. Igramo na našem bazenu i učinićemo sve da dođemo do pobede. Siguran sam da će biti izvanredna utakmica, dobro smo pripremljeni iako je za nama veoma naporan turnir regionalne lige na kome smo u tri dana odigrali tri utakmice. To je sada iza nas, ekipa se odlično oseća i psihički i fizički i naš cilj je da osvojimo nova tri boda u Ligi šampiona“, zaključio je Vlahopulos.

Kurir sport