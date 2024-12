Borba za svetsku titulu

Nakon impresivnog niza pobeda u profesionlanom boksu na njegovom putu ka tituli našao se sjajni američki šampion Edi Mustafa Muhamed. Amerikanac je pre meča sa Srbinom 11 puta uspeo da odbrani tron.

Ovaj antologijski meč održan je 21. decembra 1985. godine u Pezaru u Italiji.

"Nikad me niko nije izudarao kao taj Muhamed. Odvalio mi je leđa, tukao me je kako je stigao. U jednom klinču u petoj rundi čak mi je razbio čelo, ali je magični Dandi u pauzi to rešio za 20 sekundi. Duboku rasekotinu Anđelo je sanirao tako da do kraja meča nije pustila ni kap krvi. Bila je to tuča u svih 15 rundi, u koju sam ušao sa dosta treme, ali kako je vreme odmicalo, Mustafu sam dobro „ispeglao“ pa nije izdržao moje napade. Odlukom sudija zasluženo sam postao svetski prvak", ispričao je u jednom intervjuu Kačar.