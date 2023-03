KO JE UROŠ BORZAŠ? MOMAK KOGA SLAVI SRBIJA: Kao dete je otišao u Mađarsku, tamo je postao igrač! Kažu da je novi PETAR NENADIĆ!

Srpski rukometaši napravili su krupan korak ka plasmanu na Evropsko prvenstvo, pošto su u Novom Sadu pobedili selekciju Norveške rezultatom 25:24 (12:14).

Junak veoma važne pobede za Srbiju, u poslednjoj sekundi meča, kada je šutnuo ispod ruke i kroz oči golmanu, bio je Uroš Borzaš. Momak koji je izjavom da je sanjao taj trenutak i da momentalno može da batali rukomet, kupio celokupnu domaću javnost.

Ko je Uroš Borzaš? Ko je junak Srbije? Ko je momak o kojem priča zemlja?

Uroš Borzaš rođen je pre 23 godine u Senti, njegova porodica živi u mestu Ada. Visok je 198 centimetara i težak 101 kilogram, atletski građen, igra na poziciji levog beka. Igrao je u mlađim selekcijama Mađarske, za kadetsku i juniorsku selekciju, a onda je u leto 2021. godine dobio dozvolu IHF da zaigra za Srbiju, što mu je bila velika želja.

- Sa 13 godina sam otišao u Mađarsku, prvo boravio u Alšorsu, a zatim u nacionalnoj rukometnoj Akademiji. Prošao sam sve mlađe reprezentativne selekcije Mađarske, radio sa velikim trenerima i ljudima koji su mi pored rukometa bili i podrška u odrastanju. Zahvalan sam celom timu Akademije na čelu sa Janošom Đurkom koji su mi pomogli da odrastem odvojen od roditelja - rekao je Uroš Borzaš za portal "Balkan-handball" pre dve godine i nastavio:

- U Vespremu sam se susreo sa najvećim igračima i trenerima na planeti. To je prelepo iskustvo za mene. U Tatabanji sam se afirmisao, sarađivao sam sa Vladanom Matićem koji je imao poverenje u mene što je nešto što se ne zaboravlja. Njemu sam najviše zahvalan. Imam veliki motiv da igram za svoju zemlju. Poziv Srbije se ne odbija! Zahvalan sam ljudima iz Saveza i selektoru Toniju Đeroni do kraja života, što su mi dali šansu da igram za Srbiju.

Posle odlaska iz Mađarske Uroš Borzaš zaigrao je za francuski Tuluz, a od ove sezone je član norveškog kluba Elvurum. Uroš Borzaš nije poznat srpskoj javnosti. Kao dete je otišao u Mađarsku i tamo igrao ukupno osam godina. Rukometno se razvio u susedstvu, kako sam kaže 2008. godine nije imao uslove za rukometni razvoj u Srbiji. Dobio je mađarski pasoš, i on i njegov otac, ali je uvek gajio želju da igra za srpsku reprezentaciju.

Prva je generacija rukometaša koja je bila polaznik rukometne akademije na Balatonu. Pored rukometa išao je u školu.

- Budimo se oko 6.00 sati. Prvi trening je u 6.45 časova, futing ili teretana. Onda doručak, pa škola, ručak. Kolegijum i drugi trening. Od umora se srušiš u krevet i spavaš. Nemaš vremena da razmišljaš o bilo čemu. Mađari su specifični, iza celog projekta stoji država. Okupljaju talentovanu decu, nisam bio jedini stranac, bilo je dece iz Srbije i Rumunije - otkrio je Borzaš u podkastu kod Žike Bogdanovića i dodao:

- Sistem je takav da tamo deca borave tri godine, završe srednju školu i onda odu u neki profesionalni klub. Dosta njih igra u prvoj ligi Mađarske. Iz moje generacije jedini sam dogurao do reprezentacije i velikog kluba.

Veliki je rukometni biser, ima sve fizičke predispozicije da postane vrhunski igrač.

- Kako bih sebe opisao kao igrača? Malo sam neuračunljiv. Najveći problem mi je bio da igram disciplinovano. Hteo sam sam da rešavam utakmice, ali sam vremenom naučio da igram u sistemu, kao ekipa. Drago mi je što me porede sa Petrom Nenadićem, to je velika stvar, ako imam nešto kao on, super.

Uroš Borzaš je iz Ade, odakle je i jedan od najboljih srpskih rukometaša i golmana Arpad Šterbik, koji je posle naše reprezentacije branio za Španiju. Trenirao je sa njim u Vespremu, živeo i učio od njega.

