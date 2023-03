DELFINI SRUŠILI CRVENU FURIJU: Vaterpolisti Srbije posle peteraca pobedili Španiju

Vaterpolisti Srbije pobedili su večeras u Podgorici posle boljeg izvođenja peteraca selekciju Španije sa 14:13 (0:3, 5:2, 2:2, 2:2, 5:4), u meču četvrtog kola Grupe B Svetskog kupa.

Španija je bolje počela meč i u drugoj četvrtini stigla do pet golova prednosti (5:0), ali je Srbija uspela da stigne do izjednačenja (9:9) i posle peteraca do pobede.

Najefikasniji kod Srbije bio je Dušan Mandić sa tri gola u regularnom delu meča, dok se kod Španije izdvojio Bernat Sanahuja sa četiri pogotka.

Srbija je na drugom mestu u grupi sa osam poena, a Španija je na prvoj poziciji sa 10 bodova.

U narednom kolu, Srbija će igrati protiv Gruzije, dok će se Španija sastati sa Australijom.

Prve tri ekipe iz Grupe A u Zagrebu i Grupe B u Podgorici, kao i dve ekipe iz druge divizije, plasiraće se na završni turnir, koji će se održati u Los Anđelesu krajem juna.

Utakmice druge divizije biće odigrane prve nedelje maja u Berlinu.

