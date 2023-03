JADNO DA JADNIJE NE MOŽE! Trener Partizana opleo po kolegi iz Zvezde: UŽAS šta taj čovek radi! Bolje da ne kažem šta sam mu rekao

Odbojkaški večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana ostao je u senci žestokog verbalnog obračuna trenera dva tima - Bojana Janjića i Nikole Matijaševića.

Odbojkaši Crvene zvezde napravili su veliko iznenađenje protiv favorizovanog rivala na otvaranju plej-of serije, pošto su kao gosti savladali crno-bele rezultatom 3:0.

Nažalost senku na sam meč bacio je incident koji se dogodio u finišu meča. Naime, trener Partizana Bojan Janjić ušao je u verbalni sukob sa iskusnim kolegom Nikolom Matijaševićem.

Janjić je žestoko izvređao Matijaševića, a sudije su bile primorane da podele crvene kartone.

Proslavljni reprezentativni as naše zemlje i aktuelni trener Partizana tvrdi da je do incidenta došlo jer je trener Zvezde provocirao njegove igrače i poručuje da se ne kaje zbog svog ponašanja.

"Što se tiče incidenta, nimalo mi nije žao, ali sam trebao da reagujem ranije. Tog čoveka neću nazvati kolegom i samo zato što je stariji, neću pominjati to šta sam mu sve izgovorio, a i šta su mu rekli drugi. Mislim da je to što on radi nešto najodvratnije što sam video u mojoj karijeri, koja sa juniorskim stažom traje sveukupno 30 godina. Nikada nisam video trenera koji tako provocira protivničke igrače", kaže Janjić i dodaje:

"Sudije tu jednostavno ne mogu ništa, jer on to radi na veoma perfidan način. Baš užas, ne znam šta više da kažem. Nadam se da momci neće pasti pod taj uticaj u sledećoj utakmici, inače može biti svašta. Baš je jadno, da jadnije ne može biti, to što taj čovek radi", zaključio je trener crno-belih.

