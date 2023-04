NEVEROVATNO! KAKVO JE OVO ČUDO OD DETETA! Iako ima samo 16 godina, ova devojčica je oborila dva SVETSKA REKORDA! SVAKA JOJ ČAST!

Samer Mekintoš je 16-godišnja devojčica o kojoj bruji cela Kanada. Njoj se sa razlogom predviđa velika karijera jer je već do sada, za kratko vreme, uspela da uradi ogromne stvari.

Ona je plivačka zvezda u usponu, a da se radi o supertalentovanom sportistkinji, govori činjenica da je Samer u subotu oborila svetski rekord na 400 metara mešovito u Toronut, i to samo pet dana nakon što je oborila rekord na 400 metara slobodno.

Samer je to preplivala za 4:25,87 minuta tokom selekcija Kanade, a to vreme se računa za predstojeće Svetsko prvenstvo koje se održava u Fukuoki od 14. do 30. jula.

„To je bio prvi put da sam zaista čuo publiku tokom svoje trke. I neverovatno je što me bodrila sva moja porodica i prijatelji na tribinama. Zaista mi je pomoglo u poslednjih 100 metara“, rekla je Samer.

Kurir sport