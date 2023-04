DEMANTOVAN NAPAD NA VESELINA VUKOVIĆA: Oglasio se zastupnik porodice slavnog rukometaša!

Povodom pisanja Kurira o napadu na Veselina Vukovića od strane njegovog sina oglasio se ovlašćeni punomoćnik porodice Veselina Vukovića iz Šapca.

Saopštenje prenosimo u celosti.

"Vaš list dana 15.03.2023. objavio je tekst o događaju koji se desio u Drajzerovoj ulici u Beogradu a u kome je navodno napadnut Veselin Vuković a da je napadač njegov sin.

U navedenom tekstu između ostalog navedeno je da je dana 13.03.2023. u Drajzerovoj ulici u Beogradu došlo do verbalnog kontakta a zatim i do fizičkog sukoba u kom sukobu je sin P.V. pretukao oca, poznatog rukometaša Veselina Vukovića te da je Veselin Vuković nakon incidenta odbio pruženu lekarsku pomoć.

Ova informacija je nepotpuna i samo delimično istinita.

Delimično je istinita i to u delu da su se imenovana lica zaista kritičnog dana nalazila u ul. Drajzerova u Beogradu. Tačno je da je došlo i do verbalnog sukoba i bezazlenog gurkanja.

Sve ostalo a vezano za nasilničko ponašanje aktera je neistina.

Neistina je da je sin P.V.zadao udarce ocu Veselinu. Otac Veselin nije zadobio bilo kakve telesne povrede niti primio bilo kakav udarac od svog sina kritične prilike.

Neistina je da je vozilo hitne pomoći bilo na licu mesta, ono nije ni zvano iz prostog razloga što povređenih u ovom događaju nije ni bilo. Sledstveno neistina je da je odbijena medicinska pomoć obzirom da nikakva medicinska pomoć nije ni zatražena a samim tim nije ni pružena od bilo koga.

Da se incident dogodio jedini koji su imali saznanja o njemu su RMUP PU Beograd i ovlašćeni javni tužilac, i niko drugi.

Da nije bilo povreda mogu da potvrde ovlašćeni radnici MUP PU Savski Venac koji su od aktera događaja odmah nakon incidenta uzeli izjave, pa se sigurno sećaju da li je bilo ko od saslušanih lica imao telesne povrede ili se žalio da je povređen. Uostalom da je bilo vidljivih povreda, ovlašćeni radnici MUP su po zakonu bili dužni da ih zapisnički i konstatuju.

foto: Dado Đilas

Ovakvim neistinitim izveštavanjem i iznošenjem neproverenih informacija porodici Vuković a naročito Veselinu Vukoviću i njegovom sinu je povređena čast i poljuljan ugled koji ova porodica uživa u Gradu Šapcu. Veselin Vuković je poznat širom Srbije ne samo kao rukometaš i član čuvene ekipe „vanzemaljaca iz Šapca“ već i kao nekadašnji uspešni selektor muške rukometne reprezentacije Srbije. Njamu kao uglednom i časnom sportisti, ocu i suprugu, poštovanom i cenjenom članu društva smeta da se putem sredstava javnog informisanja iznose neistine informacije u vezi njegove porodice. Da se pisalo nešto o njemu samom on zasigurno ne bi reagovao, pa makar to bila i neistina, ali ovim tekstom narušen je ugled više članova njegove porodice i on to ne može i ne želi da dozvoli.

S prednjeg, pozivam Vas da što pre a shodno važećim propisima a naročito čl. 83-84 ZOJI na identičan način kako ste to uradili u pomenutom tekstu objavite odgovor ili izvršite ispravku informacija o događaju i o događaju izvestite na način kako sam Vam ovim pismenom prezentovao. U suprotnom bićemo prinuđeni da se obatimo nadležnom sudu radi zaštite svojih interes", stoji u saopštenju.

Redakcija Kurira zvala je Vukovića pre objavljivanja vesti o pomenutom događaju (i poslala mu poruke) nekoliko puta, ali on nije odgovarao.

Kurir sport