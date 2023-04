"PSUJU MI MAJKU, OCA, PRETE..." TRENER ZVEZDE OGORČEN: Razgovarao sam sa advokatom! Žao mi je što sam se vratio u srpsku odbojku!

Foto: OK Crvena zvezda

Trener odbojkaša Crvene zvezde, iskusni stručnjak Nikola Matijašević, nakon eliminacije svog tima u četvrtfinalu plej-ofa priznao je da mu je žao što se vratio u srpsku odbojku.

Partizan je posle preokreta savladao Crvenu zvezdu sa 2:1 u plej-of seriji i izborio plasman u polufinale prvenstva Srbije.

Nažalost, ova dramatična serija neće ostati upamćena po sjajnoj odbojci, već po žestokom verbalnom sukobu trenera dva tima - Bojana Janića i Nikole Matijaševića.

Podsetimo, na prvom meču trener Partizana je žestoko izvređao svog starijeg kolegu.

"Nemojte se ljutiti, ono što će me najviše podsećati na ovaj tromeč s Partizanom je ona utakmica koju smo dobili, gde sam doživeo nešto što nisam u životu. Da mi psuju majku, oca, da mi prete… Razgovarao sam sa advokatom. Nemojte se ljutiti, moram to da kažem. Nisam još preboleo to što se desilo. I sada mi je žao donekle što sam se vratio u srpsku odbojku i ovih pola godine", kaže Matijašević i dodaje:

"Video sam tu crnu, mračnu stranu. Da momci koji dolaze, koji imaju budućnost u trenerskoj karijeri i koji su treneri u nacionalnom timu, rade takve stvari, jer ne mogu da podnesu poraz. To je velika katastrofa, ne znam kako to može da se reši".

