LEKLER DEMANTOVAO DA JE RAZGOVARAO SA MERCEDESOM: Potpuno sam uveren u projekat Ferarija

Vozač Ferarija Šarl Lekler demantovao je navode iz Italije da je razgovarao sa predstavnicima Mercedesa o tome da zameni Luisa Hamiltona u toj ekipi Formule 1.

Hamiltonov ugovor sa Mercedesom ističe na kraju sezone, a 38-godišnji vozač još nije postigao dogovor o nastavku saradnje, uprkos tome što je direktor ekipe Toto Volf tokom zime nagovestio da će to na neki način biti formalnost.

Italijanski mediji preneli su da je "javna tajna" da je Lekler razgovarao sa predstavnicima Mercedesa, posle lošeg starta u Ferariju ove sezone.

Lekler, čiji ugovor ističe na kraju 2024. godine, tvrdi da razgovora sa Mercedesom nije bilo.

"Ne, ne još. Ne za sada. Sada sam koncentrisan na projekat u kome se danas nalazim, a to je Ferari, imam puno poverenje i siguran sam u budućnost. Videćemo, ali sam potpuno uveren u projekat Ferarija", rekao je Lekler, preneo je Skaj.

"Potpuno sam posvećen Ferariju i volim Ferari. Oduvek sam sanjao da budem u ovom timu i moj glavni cilj je da osvojim šampionsku titulu sa ovom ekipom. Tako da o time (odlasku) ne razmišljam", dodao je on.

Upitan direktno da li ga je zvao Volf, Lekler je rekao: "Ne. Nula. Nula. Zaista nula".

"Svi se smejete jer mi ne verujete, ali obećavam", dodao je vozač iz Monaka.

Novinari su sedmostrukog svetskog šampiona Hamiltona pitali da li spekulacije o Lekleru utiču na njegov novi ugovor sa Mercedesom.

"Ne, ne baš. Mislim da neki vozači imaju različite odnose sa različitim šefovima i sličnim stvarima. Sviđa mi se gde sam, volim moju ekipu i zahvalan sam na putovanju na kome se nalazimo i na onome šta činimo da napredujemo. Dakle, to nema nikakvog uticaja, ne", rekao je Hamilton.

Direktor Ferarija Federik Vaser rekao je da nije zabrinut zbog budućih pregovora o novom ugovoru sa Leklerom.

"Uradićemo to tokom sezone. On je pod ugovorom na još više od godinu dana i imaćemo vremena da razgovaramo o tome. Uopšte nisam uplašen i mislim da sada nije pravi trenutak za to", dodao je on.

Posle pauze od mesec dana šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend u Bakuu, gde je u nedelju od 13 časova na programu trka za Veliku nagradu Azerbejdžana.

