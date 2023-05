ZOVE ME MAJKA U POLA ŠEST UJUTRU...VRIŠTI, PLAČE...! Pagonis kroz suze ispričao priču koja će vas ostaviti bez teksta! VIDEO

Poroslavljeni srpski sportista i najtrofejniji kik-bokser na ovim prostorima Nenad Pagonis govorio je u podkastu "MMA institut" o brojnim temama iz privatnog života, a neke priče vas neće ostaviti ravnodušnim.

Pričao je Nenad o tome koliko je bio povozan sa pokojnim ocem, a način na koji je saznao tragičnu vest nateraće vam suze na oči.

"Dva meseca pred Svetsko prvenstvo mi je preminuo ćale. Iznenada... Imao je problema sa alkoholom, ali je najbolji čovek koga sam znao. Posle inflacije ostao bez posla. Bio je šmekerčina, ali je imao problem sa alkoholom. Kada sam pobedio Dražu to je dobilo novi smisao za njega i prestao je da pije i svaki trening je pratio. Ja sam mu bio sve. Bili smo prijatelji, spavali smo zajedno, spavali smo do 15. godine. Probudi me, ja kod njega dođem... I samo odjednom smrt", rekao je Pagonis i potom nastavio:

"Živeli smo u Rakovcu i ja sam iznajmio jedan sobičak, stan u Novom Sadu. Bila je nedelja. I zove me tata na nedeljni ručak, jedno 15 puta me zvao tog dana i ja se nešto zadržao na Štrandu sa drugarima. Zvao me je opet i ja kažem da me zadržalo društvo i da sigurno dolazim sutradan, da ne brine. U dva ujutru sam se trgnuo i pomislio na njega. I samo kažem Ćale. Uzeo telefon tad i vidim da me je mama zvala. I legnem da spavam i opet u pola šest me zove. Plače, vrišti, kaže da je umro tata. Imao sam samo 19 godina", prisetio se srpski kikbokser i prisetio se njegove smrti. Sišao je u pola dva ujutru da gleda TV i našla ga je u fotelji. Srce mu je stalo u fotelji, jeste lepa smrt, ali... Šta ti je povezanost, da sam ja u snu osetio nešto sa njim. Tu počinje i moje istraživanje šta je smisao života", sa suzama u očima je ispričao novosadski bokser.

Kurir sport