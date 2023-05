SVETSKI PRVAK OTKRIO BOLNU ISTINU! O'Saliven: Alkohol i droga su mi uzeli sedam godina

Najbolji svetski snuker igrač Roni O'Saliven izjavio je za Bi BI SI (BBC) da je izgubio sedam godina zbog "droge i alkohola"

"Postoji ogromna praznina. Izgubio sam šest, sedam godina pijući i uzimajući kanabis. Onda su usledile četiri godine borbe sa rehabilitacijom i stvarima van snukera sa kojima se nisam baš najbolje nosio", izjavio je O'Saliven za Bi Bi Si.

O'Saliven je duži vremenski period imao problema sa pićem, drogom i depresijom.

Oduzeta mu je titula prvenstva Irske 1998. godine nakon što je bio pozitivan na testu za kanabis, a 2000. godine je počeo lečenje od zavisnosti.

"Nisam bio fokusiran na snuker. Verujem da svi imaju probleme, ali 10 godina nisam uopšte napredovao. Nisam mnogo vežbao, i nisam imao prostora u svojoj glavi za pobedu", dodao je on.

foto: Profimedia

Najbolji snukeraš sveta osvojio je 2022. godine svoju sedmu titulu svetskog prvaka, a na ovogodišnjem SP je poražen u četvrtfinalu od Luke Brasela, ovogodišnjeg šampiona.

O'Saliven, čiji roditelji su završili u zatvoru kada je on bio tinejdžer, rekao je da je uzimao alkohol i kanabis kako bi "preživeo dan".

"Izgubio sam sebe i samopouzdanje i morao sam da uzimam supstance da bi uopšte imao socijalni život. Onda se očistiš, postaneš nezgodan u društvenim situacijama i pomisliš "kako da se nosim sa situacijama"? Kako da živim čist?", rekao je on.

"Morao sam ponovo da naučim da živim. Morao sam da smislim novi način života za sebe. Moje srećno mesto je jutarnje trčanje, izlazak sa prijateljima ujutru na trčanje. Ako me stavite u okruženje sa mnogo ljudi ja trčim u ćošak", izjavio je O'Saliven.

O'Saliven, koji je postao profesionalac sa 16 godine, izjavio je 2013. godine da mu je najveći strah da ga uhvate na testu za drogu i da se "oslanjao na sreću" između turnira na početku svoje karijere.

On sada snuker posmatra kao "veliko bekstvo", a snuker sale kao mesto na kom se "oseća opušteno i smireno".

"Uvek sam voleo snuker i on mi je najvažniji. On uklanja sva moja iskušenja. Rehabilitacija me je naučila da je sreća unutrašnja stvar, i od 2020. godine apsolutno verujem u to", zaključio je O'Saliven.

