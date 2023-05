STRAŠAN SKANDAL U INĐIJI! Srbija bruji o ovom HAOSU - bivši selektor NAPADNUT posle meča, bez dlake na jeziku opisao detalje užasa

Drugi meč polufinalne serije između rukometašica Železničara iz Inđije i Bekamenta iz Aranđelovca obeležio je veliki skandal o kom bruji cela Srbija.

Na pomenutoj utakmici, bivši selektor Srbije i trener Bekamenta, Saša Bošković, dobio je crveni karton, a nakon tog isključenja, napadnut je u hodniku.

Kako i sam kaže, ne zna koji je bio motiv napada, a na konferenciji za medije opisao je detalje ovog užasa.

- Dobio sam žuti karton, pa dva minuta i na kraju crveni, po pravilu sam morao da napustim teren, što sam i krenuo da uradim. Međutim, dvorana u Inđiji je takva da nema uslove za odigravanje utakmica. Postoje jedne tribine do kojih je nemoguće doći sa terena, pa sam morao kroz neki hodnik do tribina - rekao je Bošković i potom dodao:

- Ušao sam u taj hodnik kako bih prošao do tribina, ali više nisam mogao da izađem, jer su sva vrata bila zaključana! Vratio sam se i počeo da lupam kako bi me neko čuo i dao mi ključ. Doneo mi je neki čovek, ali od svlačionice, a ja sam želeo na tribine. Došao je neki čovek u civilu i počeo urla na mene i da me gura, viče... Onda je došao još jedan čovek sa markerom i pozvao policiju. Stigli su brzo i tražili mi ličnu kartu, ja sam odbio da dam jer sam na utakmici i samo želim na tribine. To je dugo trajalo i bilo je jako neprijatno.

