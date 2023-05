ŠPANAC PRESREĆAN POSLE SA TITULE SA NOVIM BEOGRADOM: Sledi pohod na everopsku KRUNU!

Prvotimac Novog Beograda i španski reprezentativac Alvaro Granados u potpunosti je obeležio drugi meč finalne serije plej-ofa.

U trijumfu nad Crvenom zvezdom 14:7 postigao je neverovatnih 10 golova i tako bio najzaslužniji što su Novobeograđani odbranili titulu šampiona Srbije.

“Osećaj je sjajan”, sumira utiske posle velikog trijumfa i nezapamćenog individualnog učinka u evropskim bazenima Granados.

“Tu sam da postižem golove. To je moj posao. Naravno, saigrači su mi u tome mnogo pomogli i bez njih to ne bi bilo moguće. Šutirao sam tri peterca, oni su verovali u mene i odlučili da ih ja izvedem. Zaista ne bih želeo da ovo zvuči kao fraza, ali samo sam radio svoj posao i to bolje nego što sam mogao i da zamislim”.

Granados otkriva da je još na zagrevanju imao utisak da se oseća veoma dobro i da je bio čvrsto rešen da se pitanje šampiona Srbije reši već u drugoj utakmici finalne serije:

“Bio sam vrlo fokusiran i kada postoji takav pristup utakmici to uvek ima pozitivan efekat. Imao sam predosećaj da sve može dobro da se završi, a kada je prvi moj šut pogodio mrežu to mi je ulilo ogromno dodatno samopuzdanje”, konstatovao je Granados.

Zanimljivo je da finalni meč protiv crveno-belih nije prvi u karijeri u kom je Granados postigao čak 10 golova:

„Sećam se da sam isti golgeterski učinak imao dok sam igrao u juiorskoj reprezentaciji. Bilo je to 2016. godine na jednom turniru u Grčkoj i to protiv selekcije crne Gore“, evocirao je uspomene Granados.

Sjajni španski vaterpolista smatra da je titula šampiona zasluženo pripala Novom Beogradu:

“U obe utakmice sa Crvenom zvezdom mislim da smo vrlo solidno igrali u odbrani. Držali smo potreban nivo koncentracije, što nam je nedostajalo u većem delu sezone i mislim da će nam to biti pravi putokaz za finiš ove takmičarske godine. Ceo tim je veoma srećan što smo osvojili trofej. Izgubili smo tokom sezone dva pehara, bili su to zaista teški trenuci za tim. Ali, nije važno kako započneš sezonu, već kako je završiš, jer ono najvažnije dolazi na kraju“.

Ono što sledi Novom Beogradu je učešće na Fajnal-ejtu Lige šampiona koji će se od 31. maja do 3. juna igrati na otvorenom bazenu Sportskog centra „11. april“.

„Imamo dve nedelje da damo sve od sebe i maksimalno se pripremimo za to što nas čeka. Sve ovo što se događalo treba da ostavimo iza nas. Finalni turnir Lige šampiona je nešto posebno, vrlo specifično takmičenje i izuzetno bitno za sve nas. Nadam se i očekujem da ćemo biti najbolji kada je to najpotrebnije“, zaključio je Granados.

Kapiten Novog Beograda i iskusni reprezentativac Grčke Angelos Vlahopulos oduševljen je onim što je Granados uspeo da uradi u duelu sa Crvenom zvezdom.

„To je neverovatno. Gledao sam svojim očima i prosto nisam mogao da vcerujem. Znao sam da je Alvaro izvanredan strelac, ali nisam mogao ni da zamislim da ću svojim očima videti da neki vaterpolista postiže 10 golova na jednoj utakmici. Mnogo sam srećan zbog njega, jer je sve to zaslužio napornim radom i velikom posvećenošću koju ima na svakom treningu. Osvajanje ovog tofeja je na psihološkom planu mnogo važno za ekipu i siguran sam da će nam to dati dodatnu energiju za finalni turnir Lige šampiona“, rekao je Vlahopulos.

