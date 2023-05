VATERPOLISTI NOVOG BEOGRADA PROSLAVILI TITULU: A sad juriš na Ligu šampiona

„Uvek je lepo postati prvak države i veoma sam srećan što smo odbranili titulu šampiona“, rekao je prvotimac Novog Beograda Strahinja Rašović tokom druženja sa novinarima na bazenu Sportskog centra „11. april“ koje je upriličeno povodom trijumfa u finalu plej-ofa Superlige Srbije.

Novobeograđani su u finalnoj seriji sa 2:0 savladali Crvenu zvezdu i tako stigli do druge uzastopne tirule prvaka, odnosno trećeg trofeja od osnivanja kluba.

Rašović je čestitao saigračima i stručnom štabu, ali je čestitke uputio i vaterpolistima Zvezde za koje je rekao da da su u drugom delu sezone igrali veoma lep vaterpolo:

„Mislim da smo se ovog puta za finale dobro psihički pripremili. Dva trofeja su nam već izmakla ove sezone. Videli smo sebe kao pobednike i u Kupu Srbije i u regionalnom takmičenju, ali to se nažalost nije desilo. Sada smo ipak bolje podesili naše glave, bili smo fokusirani i išli smo korak po korak. Držali smo jedan nivo igre od prvog do poslednjeg minuta u obe utakmice i to nas je dovelo do ubedljivih pobeda“.

Ono što predstoji Novobeograđanima je učešće na završnom turniru Lige šampiona koji se od 31. maja do 3. juna održava u Beogradu.

„Na Fajnal-ejtu svako svakog može da dobije. Tu će se naći vaterpolo krem i najbolji igrači. Imamo sreće što igramo kod kuće i zato se nadam da će bazen biti popunjen, kao što je bilo i prošle goidine, jer nam je to stvarno bio vetar u leđa i ogromna motivacija. Pune tribine i ta podrška nas mogu pogurati do željenog cilja. Već u četvrtfiunalu za rivala ćemo imati Olimpijakos ili Pro Reko, tako da nema favorita ili lakih protivnika. Ali, ako želiš da budeš prvi moraš svakog da pobediš zato je i redosled nebitan“, konstatovao je Rašović.

Šef stručnog štaba Novog Beograda Živko Gocić čestitao je igračima na uloženom trudu, velikoj motivaciji i posvećenosti da se osvoji tofej, a rukovodstvu kluba se zahvalio na vrhunskim uslovima koji su obezbeđeni za trening i pripremu:

„Imam osećaj da je forma počela da se diže u pravom trenutku. Imali smo dosta uspona i padova tokom sezone, ali u poslednje dve nedelje svi parametri su pokazivali da naša forma ide uzlaznom putanjom“, rekao je Gocić i potom dodao:

„Ja se nadam da ćemo, pre svega što se tiče forme, da nastavimo u pravom smeru. U utorak nam predstoiji poslednji meč ligaškog dela elitnog takmičenja protiv Špandaua. To je poslednja utakmica grupne faze, koju nikako ne smemo da potcenimo. Moramo da probamo da taj duel iskoristimo na najbolji mogući način i stavimo ga u službu pripreme za Fajanl-ejt. Taj turnir će svakako biti veoma zahtevan i naporan. Sastaje se najboljih osam ekipa i svaka ima svoje šanse. Ipak, duboko verujem da ćemo dati sve od sebe, čak i više od svojih mogućnosti da zabeležimo dobar rezultat“.

Gocić je prokomentarisao i fantastičnu igru Alvara Granadosa u drugoj utakmici finalne serije sa Crvene zvezdom u kojoj je španski reprezentativac postigao čak 10 golova:

„Zaista nezapamćen učinak. Neverovatno. Dugo sam u vaterpolu, igrao sam dugo na vrhunskom nivou i ja to nisam video i čuo da je neko u tako bitnoj utakmici, u nekom finalu postigao 10 golova. Ne želim da zvuči kao fraza, ali Alvaro ne igra sam i on to sam ne bi mogao da ostvari bez podrške saigrača. Ekipa mu je omogućila da iskoči u prvi plan, što i jesto lepota vaterpola i predstavlja snagu našeg tima. Meni je veoma drago zbog njega što je postavio svojevrstan rekord sadsašnjim i budućim generacijama da pokušaju da u finalu daju 10 golova. I, hvala mu od srca, zaključio je Gocić.

Kurir sport