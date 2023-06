ZVEZDA FILMOVA ZA ODRASLE VRATILA SE PRVOJ LJUBAVI: Posle tri godine opet je na stazi, ali uz podršku ONLIFANSA!

Ko god prati automobilizam, sigurno je čuo za Reni Grejsi.

foto: Printskrin/Instagram

Početkom 2010, Australijanka je važila za jednu od najtalentovanijih vozačica. Međutim, slavu nije stekla na stazi, već u pornografiji. Reni Grejsi (28) popularnost je stekla na platformi OnlyFans i za nedelju dana zaradila onoliko novca koliko je u autosportu inkasirala za godinu dana.

Ali, u proleće 2023. godine zvezda sajta za odrasle se vratila svojoj prvoj ljubavi, trkama!

Sa 18 godina, Reni je postala prva devojka u istoriji australijskog Porše kupa. Tamo je provela dve pune sezone, promovisana je jači šampionat Super2 i učestvovala u najprestižnijoj trci kontinenta, "Bathurst 1000". U Super2, Reni je vozila dve godine. Nije postigla mnogo uspeha, nije bilo sponzora za nju, a vlasnici tima su joj dali otkaz tokom sezone.

Prsata devojka iz Brizbejna shvatila je da njena sportska karijera nije krenula kako treba i odlučila je da nešto promeni.

- Mislim da mi je nedostajalo želje kada sam jednog dana shvatila da nisam dobra kao drugi. Nije bilo rezultata, bilo je nemoguće naći budžet. Dala sam sve od sebe, ali morala sam da se rastanem od sna i nastavim dalje - rekla je Grejsi.

Kako je Reni završiča u svetu "18+"? To je pitanje koje zanima mnoge.

- Prodavala sam automobile na pijaci, tresla sam se tamo. Nekoliko poznanika mi je predložilo da počnem sa "OnlyFans". Poslušala sam ih. Prve nedelje sam zaradila 3.000 dolara!

Odlučila je da se istetovira, poveća grudi i to je donelo veći broj obožavatelja. Više nije trebalo da razmišlja o bilo kakvim sponzorima.

- Ulazak u pornografiju je najbolja odluka u mom životu! Verovali ili ne, moj otac sve zna i podržava me. U proseku zarađujem 2.500 dolara dnevno i do 18.000 dolara nedeljno. Zahvaljujući ovom novcu, za godinu dana ću zatvoriti hipoteku, koja je trebalo da me opterećuje 30 godina.

Ali motosport je droga, a u aprilu 2023. 28-godišnja Grejsi se vraća! Prešla je u seriju "GT World Challenge Australia" (regionalni deo svetskih trka GT klase) na "Audi R8 LMS EVO II", automobilu čija je cena 450.000 evra. Sve to pod patronatom "OnlyFans"!

I nije prošla tako loše, s obzirom na tako dugu pauzu. U prvoj trci Rene je bila 12. od 16 učesnika, u drugoj - 15.

- Ovo je bio lud vikend! Srećna sam što sam se vratila onome što i dalje volim. Hvala OnlyFans na podršci - poručila je Rene.

Kurir sport