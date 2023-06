NOVA BURA U SRPSKOM VATERPOLU: Jelenić se oglasio prvi put posle SVIH POTRESA, Slobodan Soro mu brže-bolje BRUTALNO odgovorio

Bura u srpskom vaterpolu se ne stišava! Situacija oko Dušana Mandića i Nikole Jakšića ne jenjava ni posle više sedmica, a sada se prvi put od silnih potresa koje su zadesile jedan od najtrofejninih srpskih sportova oglasio prvi čovek VSS Viktor Jelenić.

On je to učinuo u Kragujevcu po završetku priprema nacionalnog tima.

"Pojavljuju se mišljenja da je savez trebalo da reaguje u ovim događanjima, posebno kada se radi o igračima koji su među najboljima na svetu. Ne može savez da se meša u odnos kluba i igrača. Igrač kada potpiše ugovor ima prava i obaveze. Nisu nas pitali kada su potpisivali ugovor, to je njihov međusobni odnos", rekao je Jelenić i naglasio da ima svoj stav:

foto: EPA/Tibor Illyes

"Sigurno da ga imam, to je lično mišljenje. Nije u redu da se sa dva najbolja igrača na svetu, dvostruka olimpijska pobednika, momaka koji treba da budu nosioci nove reprezentacije, tako nešto radi. Bio sam godinama predsednik kluba i znam kako je to. Ne može da se jedan igrači za vreme prvenstva pošalje da trenira sa drugim timom, da se za drugog napravi obeštećenje od 150.000 evra koje je fudbalsko za naše prilike. Pri tome da mu je neizvesna igračka budućnost ako se novi klub ne pronađe", smatra prvi čovek srpskog vaterpola, a na konstataciju da Jakšić ima šansu da se po rečima direktora Novog Beograda Slobodana Sora dokaže na letnjim takmičenjima Jelenić je rekao:

foto: VK Novi Beograd

"Imamo i tu izjavu portparola... To je rekao direktor kluba. Tačno sam rekao, portparola Novog Beograda. Takva izjava je bahata, to nema nigde. Jasno mi je da postoji interes kluba, ali svaki interes svakog kluba je manji od interesa reprezentacije i države Srbije. Da se to našim igračima dogodilo u inostranstvu pa nekako i da razumem. Ali dogodilo se trenutno najboljoj ekipi u Srbiji i po meni je to nedopustivo", smatra Jelenić koji je sve to povezao i sa svakodnevicom u Srbiji. "Svaki interes kluba je mnogo manji od države Srbije i to važi za bilo koju sferu života. Ovo što se događa trenutno u vaterpolo sportu je u mnogo manjem obimu od onoga što se događja globalno u našoj zemlji. Imamo događanja na Kosovu koji su vrhunski nacionalni interes, prioritet svih priroteta a dešavaju se šetnje Srbija protiv nasilja gde se blokira auto-put i to je neka vrsta nasilja. Igrao sam 15 godina na zapadu i to nikada nisam video, doživeo da se blokira auto-put u svrhu političke borbe. Tako i sada imamo klub koji gleda samo svoje interse a sa druge strane neke političke stranke koji žele da profitiraju u ovoj situaciji. To nije u redu. Ponavljam interes Srbije je najveći i najvažniji koji može da postoji", zaključio je Jelenić, pa dao svoje očekivanje od predstojećih izazove koje naše momke očekuju u bazenu. "Pre svega igračima i stručnom štabu želim zadravlje i uspeha na predstojećim takmičenjima. Uroš Stevanović je napravio odlične pripreme u Kragujevcu pred polazak na dugačak put. Ubeđen sam da će na kraju puta ovog leta imati situaciju koja će nas zadovoljiti i pokazati šta nam treba pred naredne sezone. Treba da nam bude jasno da smo na novom putu, da nam treba vreme, strpljenje i rad. Ambicije jesu velike ali moramo uvek da budemo na zemlji", završio je Jelenić.

foto: Starsport

SAOPŠTENJE

Predsednik Vaterpolo kluba Novi Beograd Slobodan Soro oglasio se saopštenjem koje prenosimo u celosti.

"Nakon poslednje izjave predsednika VS Viktora Jelenića u kojoj komentariše i iznosti svoj stav po pitanju dešavanja u našem klubu, sa čim nemam problem, ali bih voleo da iste onda aršine ima i prema drugim klubovima.

I kada se javno bavi i komentariše našu klupsku politiku i odnose unutar našeg kluba, da to isto radi i što se ostalih klubova u zemlji tiče, pa i svojom Crvenom Zvezdom u kojoj i dalje odlučuje i za sve se pita i ponaša kao da je njen vlasnik, a ne predsednik saveza. Shodno tome podsetiću Jelenića o stvarima koje ceo vaterpolo svet zna, ali nikako da čujemo da ih on javno komentariše, kao što komentariše javno odluke našeg kluba. Zbog toga se nadamo da će praksa i tu od danas da se promeni i da će predsednik od sada iznositi javnosti sve što se tiče svakog kluba u zemlji, čemu se mi jako radujemo, jer za razliku od drugih nemamo šta da krijemo.

Da krenem redom.

Razumemo brigu predsednika Jelenića za igrace Mandića i Jakšića kao sto smo svesni da sve što se dešavalo može da utiče na rezultate naše reprezentacije i taj deo odgovornosti prihvatamo ali isto tako ne razumemo zašto se ne oglašava i po pitanju drugih igrača koji su se našli u daleko goroj situaciji.

Ne komentariše momenat kada su dvojica reprezentativaca, Vico i Radulović, završili sezonu početkom januara. Za njih je tada završena sezona, bili su prepušteni sami sebi, jer ih je upravo sadašnji selektor, a njihov trener u Radničkom, Uroš Stevanović, izbacio iz ekipe u sred sezone. Nikakvog komentara iz Saveza nije bilo. Podsetio bih da je samo malo više od godinu dana pre toga Marko Radulović bio proglašen za najboljeg mladog vaterpolistu na svetu posle osvajanja zlatne medalje u Pragu. Naš klub je bio taj koji mu je u tom momentu otvorio vrata i omogućio mu sve potrebne uslove za dalji normalan rad.

Da li ga pogađa to sto Nikola Lukić i Lazar Dobožanov više nisu na spisku selektora Stevanovića posle potpisa za Novi Beograd a Radoslav Filipović kada je na izlaznim vratima našeg kluba posle dužeg vremena dobija poziv za pripreme reprezentacije iako smatramo da je Radoslav to i ranije zasluživao.

Zašto nije našao za shodno da se oglasi po pitanju finansijske situacije u Radničkom iz Kragujevca i u Crvenoj Zvezdi. Iz nekog razloga praksa neplacanja igraca se na žalost vratila u naš sport i postaje ponovo normalnost. Crvena Zvezda već tradiciono na pola sezone raspušta tim i daje mogućnost svima da idu gde žele znajući da je to na polusezoni skoro nemoguće. Partizan se sa druge strane grčevito bori da izadje iz mraka u kom se nalazi već godinama, ali im je račun i dalje u blokadi i dugovanja prema bivšim igračima su i dalje neizmirena. Radnički ove godine nije isplatio nijednu platu svojim igračima i mnoge i sada uslovljava da se odreknu dugovanja da bi im dao ispisnice. Nijednu reč o tome nismo čuli od predsednika Jelenića iako su egzistencije svih tih igrača i njihovih porodica ugrožene, jer čitave godine ne dobijaju svoj obećan novac. Novi Beograd za razliku od svih njih, nema nijedno dugovanje i sve svoje obaveze redovno izmiruje. Ove teme očigledno nisu prioritet predsednika Jelenića, već mu je prioritet obračunavanje sa Novim Beogradom, ali ok, idem dalje.

Kako treba da se posmatra kada vaterpolo Savez 4 godine za redom časti Crvenu Zvezdu domaćinstvom finalnog turnira Kupa Srbije tako sto pokriva sve troškove organizacije. Na taj način predsednik Jelenić favorizuje svoj klub i pravi loš imidž vaterpolo Saveza Srbije koji jednako pripada svim klubavima i gde bi svi trebali biti ravnopravni. Više puta smo pitali, na koji način može da se bude domaćin Kupa Srbije i uvek smo dobijali isti odgovor od Jelenića." Nije tvoje to da pitaš, o tome ja odlučujem"

Na kraju bi se vratili na pomenute Jakšića i Mandića.

Nikola Jakšić se povredio u julu mesecu na SP u Budimpešti, pogrešno je lečen i naš klub je bio taj koji je pomogao u saniranju povrede. Kada se pojavila nova povreda ramena, direktno povezana sa prethodnom povredom lakta, Savez nije želeo da snosi ništa od troškova lečenja. Sve je prebačeno na naš klub, a isti slučaj je bio posle nove povrede u decembru. Što se tiče visine obeštećenja koje traži naš klub neka se malo raspita kolika su bile uplate prilikom prelaska Filipovića i Mandića iz Partizana u Pro Reko. Verujem da on to sve zna ali očigledno sa lošom krajnjom namerom daje sebi za pravo da daje paušalne ocene i neumesna poređenja.

Po pitanju Mandića bih se vratio na Split i zašto vaterpolo javnost nikada nije saznala zašto je preskočio poslednje 2 utakmice Evropskog prvensta. Zašto je sve to prošlo onako usput bez velike pompe baš kao i smena slektora Savića koja je obeležena jednom objavom i slikom na Instagramu.

Naš klub se trudi da postavi neke nove standarde u našem sportu koji svi volimo. Neke stvari možda nisu popularne i javno prihvaćene ali mi verujemo da su za dobro kako našeg kluba, tako i naše reprezentacije na duže staze.

Za kraj bih podsetio da je naša reprezentacija trenutno 5. na Svetu i 7. u Evropi i da posle 1996. ponovo igramo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Tada je to bilo zbog sankcija koje su nas sklonile sa medjunarodne scene a sada zbog rezultata sa poslednjeg prvenstva.

Novi Beograd kao finalista dva puta Lige šampiona, danas brani čast srpskog vaterpola sa jedinim ozbiljnim rezultatima, koji ne računajući mlađe katergorije, srpski vaterpolo ima poslednjih godina. Od toga odustati neće bez obzira na sve opstrukcije koje imamo od strane ljudi koji rukovode našem savezom.

Vaterpolo je sport veći od svih nas, pa i od predsednika Jelenića", piše u saopštenju koji je potpisao Slobodan Soro.

(Kurir sport)