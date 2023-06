NOVI PAZAR BLIZU TITULE U REGIONALNOJ LIGI: Loznica bez šansi u polufinalu, za pehar protiv Slavije

Bokseri Novog Pazara pobedili su Loznicu sa 24:2, u drugom polufinalu Regionalne lige (RL) u pazarskoj Sportskoj dvorani Pendik.

Svi bokseri domaćeg tima ostvarili su pobede, osim Džejlana Toskić, koji je u kategoriji do 67 kilograma poražen od Semiza Aličića sa 1:4.

Najbolji utisak u redovima Novopazaraca ostavio je Ahmed Mavrić u kategoriji do 80 kilograma. On je jednoglasnom odlukom sudija savladao Denija Filipovića.

Bez izlaska u ring do bodova su stigli Pazarci Mile Jovanović (do 54 kg), Dušan Janjić (do 57 kg), Almir Memić (do 75 kg) i Dušan Veletić (preko 92 kg).

Ostali rezultati: omladinci do 63,5 kilograma: Filip Džida (Novi Pazar) - Đorđe Mijatov (Loznica) 2:0 (5:0) omladinci do 75 kilograma: Vukašin Marković (Novi Pazar) - Strahinja Marković (Loznica) 2:0 (diskvalifikacija u drugoj rundi)

seniori: 60 kg: Šerif Gurdijeljac (Novi Pazar) - Adrian Nema (Loznica) 2:0 (5:0) 63,5 kg Veljko Gligorić (Novi Pazar) - Nedeljko Srećkov (Loznica) 2:0 (prekid u trećoj rundi) 71 kg: Igor Rogić (Novi Pazar) - Dušan Prica (Loznica) 2:0 (5:0) 86 kg: Aleksa Marković (Novi Pazar) - Miloš Nikolić (Loznica) 2:0 (prekid u trećoj rundi) 92 kg: Tadija Nikolovski (Novi Pazar) - Miloš Katanić (Loznica) 2:0 (prekid u drugoj rundi).

U prvom polufinalnom duelu Regionalne lige u Novom Pazaru, banjalučka Slavija je trijumfovala protiv Sombora sa 12:10.

Uoči finalnih borbi, Novi Pazar je prvi sa 37 bodova, a slede Slavija sa 23, Sombor da 20 i Loznica sa 11 bodova.

Finale Regionalne lige u Sportskoj dvorani Pendik zakazano je za nedelju od 18 časova.

Na programu je ukupno 16 mečeva, od čega 11 u seniorskoj i pet u omladinskoj konkurenciji.

