ONI SU ISTINSKI HEROJI BEOGRADSKOG MARATONA: O njihovim podvizima se priča

Beogradski maraton je imao svoje pobednike, ali daleko od svetala velike pozornice svoje bitke su vodili istinski heroji trke na ulicama našeg glavnog grada. I dobili su ih.

Nisu njihovi podvizi prošli nezapaženo, a čelni ljudi Beogradskog maratona predvođeni direktorom Darkom Habušem uručili su im posebna priznanja.

Heroji Beogradskog maratona su osobe sa invaliditetom – Ana Ilić, Vanja Petrović, Vuk Mileusnić, Milica Knežević, Lazar Makulović, Damjan Pavle Fucić, Dušan Marisavljević, Luka Mosić i Maksim Lović, Dimitrije Ostojić, Ilija Urošević, ali i volonteri - njihovi pomagači koji su im pomogli da u ostvare svoje snove.

Takođe, među herojima su i najstariji učesnik Vlada Stevanović koji ima 89 godina, ali i roditelji Filip Simeunović i Andrijana Stefanović koji su istrčali polumaraton sa bebom.

Vladimir Stanojević je pobedio rak i posle toga istrčao 42,195 kilometara, a istu deonicu je savladala Marijana Augostaki iz Grčke sa cerebralnom paralizom.

„Heroji Beogradskog maratona nam daju mogućnost da se okupimo i ohrabrimo u zajedničkom cilju da se promoviše inkluzija i da se podigne svest o važnosti ravnopravnosti za sve ljude. Nagrađujemo one koji su učinili nadljudski napor da završe svoju trku, one koji su im u tome pomagali, kao i one koji su se svojim delima istakli na Beogradskom maratonu“ istakao je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš i dodao:

„Iskoristiću ovu priliku da najavim osnivanje Fondacije Heroji Beogradskog maratona, čiji će ciljevi biti sakupljanje sredstava za pomoć budućim sportistima iz ugroženih kategorija. Jedna od prvih aktivnosti Fondacije biće donatorska večera koju ćemo organizovati u Čikagu, najvećem srpskom gradu van matice, nekoliko dana pre Čikaškog maratona“

Pripreme za naredni 37. Beogradski maraton već su u toku, a on će biti održan 28. aprila 2024. godine. Prema rečima Habuša želja je da se kroz ovu manifestaciju ujedini region, ugosti što veći broj stranaca, ali i da se takmičarski podiže kvalitet trka.

Kurir sport