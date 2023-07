RASULO U KIK BOKSU: Dete (13) teško povređeno na Prvenstvu Beograda zbog nemara ljudi kojima nije mesto sportu! DOKLE VIŠE?

Njena reč ima težinu. Kada ona priča o kik-boksu, to se mirno sluša. Bila je najbolja u Evropi, druga na planeti a regionom i Srbijom vladala je tokom cele svoje karijere. Sada je tu da srpski kik-boks vrati na zdrave noge.

Stanka Pejović ne želi više da gleda kako najtrofejniji srpski neolimpijski sport propada:

- Godinama unazad postoje problemi unutar Saveza. Imamo neke klanove i uvek mi je utisak da se samo menja "kalif umesto kalifa".

Stanka je bila na čelu Kik-boks saveza Beograda od 2013. do 2018. godine.

- Imala sam viziju Saveza i svi klubovi su imali apsolutno isti tretman na svim mestima: Skupština, takmičenje... Omogućila sam im da opstaju, povećala broj klubova u Savezu, ukinula godišnje članarine prema nama, uticala da se smanje članarine i prema nacionalnom savezu, rešila sva dugovanja koja su imali prema KBSS. Međutim, u celoj priči su bili klanovi koji su se borili punih pet godina protiv mene! Pa, dovoljno je da kažem da su znali da dan uoči takmičenja dođu preko noći i sruše ring, kako bi sprečili održavanje - otkriva Pejovićeva.

foto: Privatna arhiva

Usledio je odlazak jer nije bilo moguće boriti se protiv takvih stvari.

- Dolaskom novog rukovodstva sa Srđanom Matićem na čelu broj klubova se prepolovio sa 40 na 20, a budžet je ostao isti - kazala je.

Zbog nemara čelnika KBS Beograd, jedno dete je doživelo teške povrede...

foto: SD Radnički

- To mi je bio najgori momenat! Dete od 13 godina na Prvenstvu Beograda u najlakšoj disciplini teško je povređeno od strane reprezentativca BiH, koji nije uopšte smeo da učestvuje na turniru. To mu je omogu ilo sadašnje rukovodstvo KBS Beograda mimo svih pravila! Odgovorni su za to! Slučaj je prijavljen nadležnim organima, ali desilo se jedno veliko ništa. Tragedija je da nam je dete sa 13 godina doživelo tešku povredu i traumu za ceo život - rekla je Stanka.

Dala sam otkaz jer nisam fikus Godinu dana Stanka je obavljala funkciju potpredsednika Kik-boks saveza Srbije. - Ne mogu da budem fikus, zaista! Da mi se samo maše papirima, a da nemam uvid ni u kakvo stanje i da dajemo legitimitet nečemu sa čim se ne slažem - to nikako. Savez ima novac za apsolutno sve potrebe kik-boksa, ali samo kada se njim uprava u skladu sa Zakonom o sportu, Statuom i po pravilima.

Naslednica krenula majčinim stopama, ali... Pomalo tužno zvučala je legendarna kik-bokserka kada smo se dotakli i njene naslednice u ringu. foto: Privatna arhiva - Mina je bila reprezentativac. Osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu i treće mesto na Svetskom kupu u Budimpešti. Ove godine joj nisam dozvolila da se takmiči jer mislim da je škola bitnija od toga i nije mi bilo drago da se takmiči u takvoj otrovnoj sredini gde je na takmičenju bitno ko je iz kog klana. Verujte mi, situacija je više nego katastrofalna.

Kurir sport