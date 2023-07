ZLATO ZA ĆINA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Prvi put u karijeri popeo se na krov sveta

Kineski plivač Hajang Ćin osvojio je zlatnu medalju u trci 100 metara prsnim stilom na Svetskom prvenstvu u Fukuoki.

On je finale završio za 57,69 sekundi i tako stigao do zlata do svog prvog svetskog zlata.

Borba za postolje bila je izuzetno tesna, pošto su trojica plivača "podelili" srebrnu medalju. Isto vreme od 58,72 sekundi ostvarili su Italijan Nikolo Martinengi, Holanđanin Arno Kaminga i Amerikanac Nik Fink.

Kina je osvojila zlatnu medalju i u drugom današnjem finalu, pošto je u trci na 100 metara delfin slavila Jufej Džang rezultatom 56,12 sekundi.

Aktuelna olimpijska šampionka na 200 metara delfin je iza sebe ostavila Kanađanku Margaret Meknil (56,45) i Amerikanku Tori Huske (56,61).

