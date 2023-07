SADOMAZOHIZAM, MENTALNO UBIJANJE IGRAČA, MENE I TIMA! Selektor Hrvatske zavapio posle neuspeha na SP: Zašto se ovo uopšte igra?!

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, nezadovoljan je zbog sistema na Svetskom prvenstvu.

On je kritikovao format takmičenja i činjenicu da poražene ekipe moraju da igraju doigravanje za plasman.

Hrvatska je eliminisana u osmini finala porazom od Crne Gore, a nakon pobede nad Kanadom rezultatom 13:5, igraće za deveto mesto na turniru protiv Australije.

"Nemam šta biti zadovoljan, odradili smo ono što moramo odraditi, što je sportski, što je naša dužnost. Naravno da nama nije mesto ovde, u ovom delu. Tako su se složile kockice. Moramo to odraditi, odradili smo. Nemam šta zameriti igračima. Kada me već pitate, onda je ova druga poruka da uopšte ne vidim smisao ovoga", rekao je Tucak i nastavio:

"Smisao ovog mentalnog ubijanja igrača, mene i mog tima. Ne mislim samo na Hrvatsku nego smisao uopšte. Zašto više stojimo ovde? Ako prvih šest mesta vodi na sledeće Svetsko prvenstvo, onda se igra za to šesto mesto i taj gornji dom. A ovo, ne znam čemu uopšte. Ovo je jedan sadomazohizam. Svako ko se bavi sportom zna kakvo je stanje kada izgubi. Kada se izgubi, ide se kući i to je to".

Kurir sport