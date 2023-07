PLAN ZA SPAS SRPSKOG KIK BOKSA: Vratiću naš sport tamo gde mu je mesto! Niko u tome ne može da me zaustavi

Kik boks savez Srbije dobiće u subotu novog predsednika. Na to mesto najverovatnije biće izabran Nenad Pagonis, proslavljeni srpski šampion.

Desetostruki prvak sveta objasnio je motive za kandidaturu:

- Ovo je logičan nastavak moje karijere. Osetio sam potrebu da se svom sportu odužim i da svo stečeno iskustvo i kontakte upotrebim kako bi nekim novim generacijama obezbedili što bolje uslove za treninge i takmičenja. Verujem da će to doneti i vrhunske rezultate. Kik boks je moj sport, ovde pripadam i hoću da dam maksimum da bi se on što bolje razvijao. Osećam veliku podršku od ljudi koji vode srpske klubove i to mi daje dodatnu motivaciju - počeo je priču Pagonis za Republiku.

Nenad Pagonis je u sportu od svoje 17 godine. Kao kik bokser osvojio je deset svetskih titula - pet puta amaterski svetski šampion, četiri puta profesionalni i jednom ekipni. Čak tri puta je bio i šampion Evrope, a boksovao je za najjače svetske organizacije kao što su Showtime i Glorytime u Medison Skver Gardenu. Proglašen je za najuspešnijeg kik boksera svih vremena unutar WAKO federacije koja broji tri miliona boraca. Dobitnik je i velikog broja značajnih nagrada (Majska nagrada, Spartakova nagrada,...).

- Moj program je da se najzad ujedine razdvojene strane unutar kik boksa u našoj zemlji. Važno je da se poveća budžet i da se taj budžet usmeri tamo gde mu je mesto, a to su takmičari i klubovi. Možda i najbitnije od svega je plan da se u medijskom pogledu naš sport podigne na nivo na kojem nikada nije bio.

Prema rečima Nenada Pagonisa razvoj Kik boksa u Srbiji moguć je samo jačanjem klubova i regionalnih saveza unutar WAKO federacije, pružanjem daleko boljih uslova reprezentativnim selekcijama i realizacijom pravih priprema za učešće na najznačajnijim takmičenjima.

- Sve to uz adekvatno ulaganje u stručni kadar kao i unapređenje sistema takmičenja unutar Kik boks saveza Srbije, garantuje da će se naš sport vratiti na staze stare slave - naglasio je Pagonis.

Kurir sport / Republika