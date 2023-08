PA, DA LI JE MOGUĆE?! Sportista bez ruku postao šampion sveta pa DOBIO SAT?! Njegova reakcija je hit (FOTO)

Rikardo ten Argile, španski biciklista koji je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu za parabicikliste.

Ono što se dogodilo posle toga šokiralo je javnost, a reakcija Španca je postala hit.

Ten Argile je u Glazgovu stigao do pete titule šampiona sveta, a za nagradu je dobio sat što je potpuno bizarno i neobjašnjivo s obzirom na to da se radi o sportisti kojem su amputirane obe ruke.

Koliko god sve izgleda kao jako loš crnjak, šampion je to prihvatio s osmehom, o čemu svedoče fotografije koje su nastale tom prilikom.

U svakom slučaju, organizatori bi morali da razmisle o uvođenju alternativnog rešenja za pobednike.

Heroj, šampion, ljudina

Kada je imao osam godina Rikardo je dodirnuo visokonaponski dalekovod, udarila ga je struja i doživeo je jezive povrede.

Obe ruke i jedna noga su morale da budu amputirane, ali njegovo srce heroja dovelo ga je do toga da sa 47 godina pomera granice sporta.

Pre nego što je prešao na biciklizam, već je bio izuzetno uspešan u sportu, pošto je osvojio tri zlatne medalje u plivanju na Paraolimpijskim igrama.

"Uvek pokušavam da držim motivaciju na visokom nivou i takmičim se već 21 godinu. Učestvovao sam na pet Paraolimpijskih igara. Uvek sam voleo da se takmičim. U Riju 2016. godine sam prešao na biciklizam jer mi je to bio novi cilj. Napredujem svake sezone, za razliku od plivanja kada sam se svake godine mučio da dođem do svojih najboljih rezultata", rekao je on.

