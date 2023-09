"ČELIČNI LJUDI" STIŽU NA ADU: Tri etape spektakla koji mogu da izdrže samo oni NAJSPREMNIJI

“Čelični ljudi” na Ada Ciganliji nastavljaju srpsku sportsku poemu

Srbija, zemlja sporta! Postojanost ove konstatacije je neprekidna već decenijama, a potvrde stižu konstantno kroz rezultate srpskih sportskih asova koji širom meridijana ispisuju istoriju svetskog sporta.

Poslednjih mesec dana nizale su se medalje i pobednička postolja naših sportista na međunarodnoj sceni, istovremeno smo i domaćini planetarnih šampionata, počevši od Svetskog prvenstva u veslanju na Adi Ciganliji, planetarne smotre rvača u beogradskoj Areni, do triatlon trke kojom će bti nastavljena srpska sportska poema.

foto: 11Tri

“Čelični ljudi” u nedelju, 17. septembra na popularnom “beogradskom moru” - Adi Ciganliji u okviru Prvenstva Srbije u triatlonu takmičiće se za naslov šampiona u poludistanci. Preko 300 takmičara iz 20 zemalja Evrope i sveta takmičiće se u šest kategorija u najmasovnijoj, najkvalitetnijoj i najizazovnijoj trci do sada u ovom sportu na našim prostorima.

foto: 11Tri

Trka pod nazivom 11TriBelgrade 2023. startuje od 07:00 časova i sastojaće se iz tri dela: 1.9 km plivanja na Adi Ciganliji, 90 km vožnje bicikla podeljene u 4 kruga, 21.1 km trčanja, uz live tv prenos na TV Arena.

Bitno informacije Trasa trke 11TriBelgrade ima svoju specifičnost. Centralno mesto događaja se nalazi na parkingu sa leve strane od glavnog ulaska na Adu Ciganliju. • Start trke je u 7:00 časova. • Prolazak prvih takmičara kroz cilj se očekuje oko 11:00 časova. • Poslednji takmičari se očekuju oko 14:00 časova. • Ceremonija dodele medalja biće održana oko 11:30 časova. • Centralni događaj počinje u 9:30 časova.

U periodu od 06:00 do 12:00 časova biće zatvorena Savska magistrala u oba smera od Mosta na Adi do skretanja za Železnik, kao i desna strana Mosta na Adi iz pravca Novog Beograda, od ulice Omladinskih brigada. Za prilaz Adi Ciganliji i centralnom mestu događaja, preporučuje se dolazak preko Čukaričke padine i Banovog brda ili korišćenje brodića za dolazak na Adu Ciganliju iz bloka 70 (Novi Beograd).

foto: 11Tri

Takmičari će plivati u na Adi Ciganliji. Plivanje se održava u jednom od najlepših gradskih jezera u Evropi (Savsko jezero, Ada Ciganlija) sa veoma mirnom vodom bez talasa. Dužina plivačkog segmenta iznosi 1,9km. Prosečna temperatura vode za taj period je 20 stepeni.

Nakon plivanja kreću u vožnju biciklima veoma brzom stazom sa četiri kruga, stvorenom za novi lični rekord. Dužina staze 90km sa ukupno 200m uspona, na potezu od Ade Ciganlije, glavnom savskom magistralom do skretanja za Železnik, zatim nazad do mosta na Adi preko kojeg se vozi do ulice Omladinskih brigada (kroz šest saobraćajnih traka, zatvorenih za saobraćaj motornih vozila). Tokom trke uživa se u sjajnom pogledu sa mosta na Adi.

foto: 11Tri

Finiš triatlon trke 11Tri 2023. čini segment trčanja u dužini od 21,1km. Trasa za trčanje je smeštena uz reku Savu, ispod mostova uz ravnu stazu, na čvrstoj podlozi bez visinskih razlika. Trči se po Savskom keju i vodi takmičare duž beogradskih znamenitosti, mostova, sajma, Beograda na vodi.

Pored individualnih takmičara videćemo na delu i štafete. Triatlon je najbrže rastući sport na svetu i jedini u poslednjih deset godina koji je povećao broj disciplina na Olimpijskim igrama. Trku 11TRI Belgrade organizuje Sportsko udruženje 11TRI i Triatlon savez Beograda uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Grada Beograda. Trka je proglašena za događaj od posebnog značaja za Beograd.

“Sportska misija našeg tima je da kroz trojstvo plivanje, biciklizam i trčanje propagiramo zdravlje i fizičku aktivnost koja je najbolji eliksir za kvalitetan život. Baveći se raznim vežbama i disciplinama, povećaćete svoju kardiovaskularnu izdržljivost, snagu i fleksibilnost. Biciklizam, plivanje i trčanje postavljaju različite zahteve vašem telu i koriste različite mišiće, što će vas izazvati da razvijete svoju kondiciju na nove i različite načine. Triatloni zahtevaju od sportista da imaju dobro zaokružen nivo kondicije, što će vam onda pomoći da postanete uravnoteženija i zdravija osoba. Triatlon će vam pomoći da se ponovo povežete sa svojim telom - usavršićete svoje prednosti i rešiti svoje slabosti.

foto: 11Tri

Završetak triatlona je ogromno dostignuće i zahteva od učesnika da iz sebe izvlači maksimume na načine na koje možda nikada ranije nisu radili. Za mnoge, triatlon je više od sporta – to je način života i put otkrivanja kako biste bolje razumeli sebe i svet oko sebe. Kombinacija iskustva u organizovanju događaja, gostoprimstvo našeg Beograda, zadivljujućeg ambijenta i kombinacije divne prirode i miksa gradskog urbanog i starog ambijenta i arhitektrure još jednom učiniti triatlon prvenstvo u srpskoj prestonici za pamćenje“– zaključio je predsednik 11Tri organizacije Darko Savić.

Kurir sport