OGNJEN STOJANOVIĆ POKORIO BEOGRAD: Srpski triatlon rekorder ponovo zablistao

Stotine triatlona se održavaju širom sveta svake godine, uključujući kratke, lokalne događaje i velike, izazovne događaje smeštene u nekim od najboljih svetskih gradova i pejzaža.

I Srbija ima svoju triatlon priču koja traje već sedma godina i na koju je ponosna. Plivanje u “beogradskom moru”, kotrljanje bicikla drumovima srpske prestonice i maratonsko trčanje kroz prelepi Beograd na vodi, rezime je 11Tri trke 2023. U fuziji plivanja, biciklizma i trčanja u okviru Prvenstva Srbije u triatlonu za naslov šampiona u poludistanci takmičilo se preko 300 takmičara iz 19 zemalja Evrope i sveta u šest kategorija.

Trka pod nazivom 11Tri Belgrade 2023. krenula je svoj marš u ranim jutarnjim časovima, tačno u sedam i sastojala se iz tri dela: 1.9 km plivanja na Adi Ciganliji, 90 km vožnje bicikla podeljene u 4 kruga, 21.1 km trčanja, uz live tv prenos na TV Arena. Najbolji srpski triatlonci pokazali su zavidne rezultate i neverovatnu izdržljivost koju krasi ovaj sport, zbog čega ih još nazivaju “čelični ljudi”. Prvi na cilj stigao je višestruki srpski i 12. puta Balkanski šampion, apsolutni rekorder u ovom sportu na našim prostorima, Ognjen Stojanović sa ostvarenim vremenom 3:38:45 (plivanje 23:27, bicikl 1:58:39, trčanje 1:13:20) čime je odbranio prošlogodišnji tron i još jednom potvrdio klasu. Odmah iza Ognjena kroz cilj je prošao Kragujevčanin Strahinja Trakić rekorder Srbije u “Iroman” trci koji je na Adi u 11Tri šampionatu 2023. ostvario vreme 3:43:19 (plivanje 24:07, bicikl 1:58:06, trčanje 1:17:54). Treće mesto i bronzana medalja pripala je predstavniku Hrvatske Silvije Tomaču sa vremenom 3:49:32 (plivanje 28:01, bicikl 02:04:01, 1:13:48).

1 / 6 Foto: 11Tri

U multisportskoj trci u kojoj je cilj svakog sportiste i učesnika ovog jedinstvenog sporta koji kao ni jedan drugi stavlja čoveka na ispit sopstvenih limita i kreira unikatnog atletu svoju snagu, hrabrost i istrajnost pokazale su i dame. Zlatnu medalju osvojila je Slovenka Lara Rajterič rezultatom 4:22:44, srebro oko vrata okačila je Hrvatica Marija Lukina rezultatom 4:32:50, dok je bronza pripala Mađarici Eriki Csomor (4:41:29).

U okviru 11Tri trke 2033. održana je i Super fast distance koja je obuhvata 500 m plivanja, 22 km vožnje bicikla i sedma kilometara trčanja pobedničko postolje osvojili su predtavnici Srbije. Kod žena prvo mesto pripalo je Katarini Rašković, drugo Maji Čubranović, treće Maji Šulić, dok je kod muškaraca poredak bio sledeći: 1. Boban Radoičić, 2. Damir Ščasni, 3. Roman Đukić.

U konkurenciji štafeta Super fast distanca trijumfovala je štafeta Delta Tri, drugo mesto zauzeo je tim PepsiCo SCEB, dok je bronza otišla u ruke tima Tigar Tyres Seniori.

U kompanijskoj štafeti pobedu je odneo Tiger Tyers, drugi su bili NIS 1 i treći Kubo trening centar.

U štafeti prvo mesto osvojila je ekipa Triatlon klub “Olimpija”, srebro je pripalo timu 11Tri i bronza ekipi RMC Triatlon Banja Luka.

“Ponosni smo i srećni. Trka 11Tri 2023, Prvenstvo Srbije u triatlonu dokazala je da iz godine u godinu rastemo, podižemo standarde ovog sporta na našim prostorima, da je to jedan veliki praznik sporta u kome učestvuju i čelični sportisti, ali i čitave porodice. Želeli smo da napravimo stazu koja će zaista zaokupiti maštu naših sportista, ali i omogućiti im da iskuse kulturu i ambijent grada Beograda. Naša staza postaje kultna staza koju srpska prestonica nudi, inspirativna je i to nam je jako važno, uz to dobijamo i međunarodne sportiste koji dolaze da dožive stazu i njene čari. Svaka triatlon trka izvlači najbolje od sportiste, oni očekuju iskustvo svetske klase, zajedno sa svim ukrasima, a mi smo uvek spremni da ih oduševimo, što smu učinili i ovaj put. Učenje je ključni deo onoga što radimo. Sport nastavlja da se menja. Moramo da evoluiramo sa tim. Gledanje kako se ovo razvija zaista će biti od pomoći dok obrađujemo i gledamo u budućnost onoga što sledi” – zaključio je predsednik organizacije 11Tri Darko Savić.

Triatlon, olimpijski i najbrže rastući sport na svetu od 2024. u Beogradu dobija novu trku, iz kalendara prestižnog međunarodnog takmičenja “Ironman”. Sporazum o organizaciji prvog srpskog “Ironman” potpisali su u Beogradu Darko Savić, predsednik Sportskog udruženja 11TRI i Hernik Brovel, regionalni direktor Ironman Europe.

Kurir sport