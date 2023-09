EVROPSKA NEDELJA SPORTA U SRBIJI: Otvorena vrata u teretanama i fitnes klubovima

Evropska nedelja sporta u Srbiji i ove godine biće obeležena nizom manifestacija.

Najznačajniji događaj svakako biće "beactiv day" koji se održava u subotu, 23. septembra u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

O veličini i značaju čitavog događaja svedoči podatak da u projektu "beactiv day" osim Srbije učestvuje još osam evropskih zemalja: Portugal, Letonija, Francuska, Rumunija, Grčka, Severna Makedonija, Češka i Mađarska, a programi će biti realizovani u preko 20 država Starog kontinenta.

“Imaćemo dve vrste događaja u koje će biti uključeno čak 24 grada u Srbiji. Reč je o danu otvorenih vrata u teretanama i fitnes klubovima gde će građani moći besplatno da vežbaju, kao i prezentacijama različitih fitnes programa, uglavnom na otvorenom, gde će svi zainteresovani moći da se uključe i sve to isprobaju na licu mesta”, kaže koordinator projekta "beactiv day" za Srbiju Miloš Bunić.

Cilj projekta je da se podigne svest o značaju redovne fizičke aktivnosti i bavljenja sportom kao najboljim vidom prvencije od nezaraznih bolesti i najefikasnijem načinu očuvanja zdravlja. Pored Beograda, Savez za rekreaciju i fitnes Srbije će 23. septembra organizovati programe besplatnog fizičkog vežbanja i u Užicu, Leskovcu, Novom Sadu, Nišu, Šapcu, Kosovskoj Mitrovici, Kruševcu, Zlatiboru, Soko Banji, Vršcu, Loznici, Pirotu, Sremskoj Mitrovici, Guči, Zrenjaninu, Subotici, Somboru, Čačku, Pančevu, Zubinom Potoku, Bečeju, Kragujevcu i Petrovcu na Mlavi.

“Kada je Beograd u pitanju, u saradnji sa našim partnerima iz kompanije Eagle Hills, centralne manifestacije radimo na popularnim terasama u Beogradu na vodi. Od 08 do 10 sati ujutro biće zastupljeni joga i pilates, a od 17 do 19 časova ostali fitnes programi. Takođe, u popodnevnim satima na sportskim terenima u Beogradu na vodi biće organizovani programi za decu sa animatorima i sportskim poligonima. Posebno naglašavam da svi mogu da učestvuju i da su svi dobrodošli. Takođe, veliku zahvalnost za podršku ovom projektu dugujemo Privrednoj komori Srbije”, objašnjava Bunić.

Jedna od četiri odrasle osobe i više od 80 odsto adolescenata ne ispunjava preporučene nivoe fizičke aktivnosti za optimalno zdravlje na šta je posebno ukazao Bunić:

“Oni koji se redovno bave fizičkim vežbanjem imaju od 20 do čak 30 odsto smanjen rizik od prerane smrti. Fizička aktivnost doprinosi poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja i smanjenom riziku od srčanih bolesti, moždanog udara, hipertenzije, dijabetesa tipa 2, demencije, depresije, anksioznosti i niza karcinoma. Nadamo se da će BEACTIVE DAY doprineti da kod naših građana dodatno porbudimo želju da se fizički aktiviraju što će imati dalokosežne pozitivne posledice na naše društvo”, konstatovao je Bunić.

Koliki je značaj bavljenja fizičkom aktivnošću u očuvanju zdravlja najbolje svedoče najnovija istraživanja Svetske zdravstvene organizacije. Prema podacima dobijenim među stanovnicima Evropske Unije ako se u proseku budu bavila sportom od 150 do 300 minuta, do 2050. godine očekuje se da će biti sprečeno od 11 do 16 miliona nezaraznih bolesti, što bi dovelo do uštede u budžetu od čak 16 milijardi evra.

Kurir sport