UZNEMIRUJUĆE! Isplivao SNIMAK JEZIVOG NASILJA hrvatskog rukometaša nad suprugom: Deset minuta ČISTOG UŽASA dospelo u javnost!

Proslavljeni rukometni reprezentativac Hrvatske, Denis Buntić, uhapšen je zbog nasilja u porodici i neovlašćenog držanja oružja i ova vest šokirala je region.

Bivši reprezentativac "kockastih" fizički je nasrnuo na svoju suprugu Klaru, a policija je posle pretresa kuće pronašla arsenal oružja - zolje, automatske puške, bombe...

Tek sada su uznemirujući i horor detalji krenuli da isplivavaju u javnost, a Klara Buntić podelila je i audio snimak nasilja koje je pretrpela. Pakao kroz koji je prošla osvanuo je na portalu Jutarnji.hr i možete ga poslušati OVDE. Nesrećna Klara otvorila je dušu posle nemilih događaja.

- Moja jedina šansa da ostanem živa je javnost. Pretukao me pred devetomesečnim detetom, snimila sam kako me udara i preti da će me ubiti. Policija mu je pronašla arsenal ilegalnog oružja. I ipak je pušten za manje od 48 sati, nije mu izrečen ni pritvor, samo jera zabrane prilaska. Završiću kao ona žena iz Gradačca, osećam to. Najviše od svega se bojim za život svojeg deteta. Policija i sud nisu učinili ništa da nas zaštite, upravo suprotno. Bojim se da će mu tek sad skroz narasti krila jer mu se nije dogodilo ništa i da neće stati. Javnost je naša jedina zaštita - počela je priču Klara za hrvatske medije, pa nastavila:

- Teško je to slušati? Ja to živim. Moje dete to živi. To je teško. Ne znamo hoćemo li doživeti sutra. Nisam napravila snimak da bih je objavila u medijima. Htela sam da imam dokaz, znala sam da nikad neću imati svedoke. Da će biti moja reč protiv njegove. Verovala sam da će neko od nadležnih reagovati kad čuje snimku. Da ću zbog snimke izbeći ovo što se sada događa i da ću naći mir za sebe i dete. Ali pušten je nakon manje od 48 sati! Ja nemam izbora, zato želim da se objavi na portalu. Javno. To je naša poslednja šansa.

foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP / Profimedia

Zatim je u dahu dodala:

- Trpim to pet godina. Dan pre krštenja našeg deteta, držao je dete u rukama i udarao me. Uzeo je bocu mineralne vode kojom me hteo lupiti u glavu, ali je kum stao između nas i to sprčio. Pukla mi je bubna opna. Još pre toga u sobi me ščepao za kosu i lupio. Na parkingu pred kućom sam povraćala i vrtelo mi se u glavi pa su moji insistirali da odem na hitnu. Prijatelji su mi rekli: oprosti, ne možemo da svedočimo protiv njega. Njegovi roditelji takođe. Nisam ga ni prijavila, i to ne samo zato što nisam mogla dokazati i što je uticajan. Htela sam da sačuvam brak, verovala sam da će se popraviti, da se neće ponavljati. Ali ponavljalo se. Obećao je da neće piti. Kršio obećanje. Lekarima u Mostaru sam, naravno, rekla da sam pala niz stepenice.

Kap koja je prelila čašu desila se u petak prošle nedelje.

- Kad smo došli kući, već mi je vikao: „Kurvetino, sad ćeš videti što ću ti učiniti od života“. Stavila sam dete u krevetac i uključila telefon. Odlučila sam: ovo mu je zadnji put. Dosta je. Ovaj put ću ostaviti telefon na glasovnom snimanju. Ako me ne ubije, imaću dokaz! Udarao me i ranije, ali ovo u petak je bilo krvoločno. Znala sam da je, ne uspem li pobeći, gotovo. On je mene odlučio ubiti. Svom snagom me mlatio, rukama, nogama, šakama, nekim predmetom, sevalo mi je u glavi. Sve sam mu vreme govorila da nisam to zaslužila.

Dobio zabranu prilaska I pored svega, Buntić se nije zadržao u zatvoru, a Klara navodi da mu je majka advokat i kum tužilac. - Kakve su uopšte bile šanse da sud bude objektivan? Nije li ovaj slučaj trebao biti izmešten, zbog svih tih veza, na drugi sud. Kad sam videla da je pušten, noge su mi se odsekle. On opušteno pije kafu koji kilometar od moje roditeljske kuće, a dete i ja se tresemo. Ima zabranu prilaska! Pa što to tačno znači? Šta to znači za mene i moje dete? Trebaju mi odgovori i zaštita. Jedino se ovako mogu nadati da ću jednom moći mirno da živim sa svojim detetom - zaključila je uplašena Klara.

Kurir sport