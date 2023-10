PAKAO SRPSKE RUKOMETAŠICE U IZRAELU: Rekli su mi da imam pola sata...

Srpska rukometašica Teodora Petković dočekala je početak rata na Bliskom istoku u Izraelu.

Petković je članica izraelskog Holana i trebalo je da započne drugu sezonu u ovom klubu. Nišlijka je za Zona plus opisala kako je doživela početak rata.

- Ovo je trebala da bude moja druga sezona u Izraelu. Sva sreća da sam promenila mesto boravka prošle godine jer je upravo to područje gde sam bila bilo granitirano. Bila sam uplašena. U trenutku sirena bila sam u stanu sa momkom i na sreću zajedno smo bili u tome i mnogo mi je pomogao da prebrodimo sve, spavali smo na smenu, sa jednim okom otvorenim.

Teodora je bila prisiljena da potraži sklonište, gde je ostala bez mogućnosti da obavesti svoje najbliže o svom trenutnom položaju, jer joj je telefon bio nedostupan. Ova hrabra sportistkinja je, kao mnogi drugi građani Tel Aviva, morala da čeka i da se nada se da će se sve okončati na siguran način.

“Bili smo u skloništu vrlo brzo, svi su bili uplašeni, niko nije mogao da me dobije jer smo bili nekoliko metara pod zemljom. Svi su još potrešeni i u šoku i brinuli za mene”, ističe Teodora.

Saznala je za let za Srbiju kasno, ali je nekako uspela da se organizuje.

- Imala sam jako malo vremena da se spremim, jer sam kasno saznala za let. Žurila sam, a kada sam došla na aerodrom tamo je bila ogromna gužva. Bilo je još nekih pola sata do ukrcavanja i do poslednjeg momenta nisam znala da li će biti mesta za mene - ispričala je Teodora Petković.

