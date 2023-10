SRPSKI BORCI ZABLISTALI: 14 medalja za Srbiju na šampionatu Balkana u Rumuniji

Srpska mladost na visini zadatka! Buket medalja stiže nam sa EUBC šampionata Balkana u omladinskoj i juniorskoj konkurenciji koje je održano od 18. do 29. oktobra 2023. godine u rumunskom mestu Ramnicu Valcea.

Himna “Bože pravde” četiri puta je u znak trijumfa srpskih bokserki i boksera intonirana na ovom prvenstvu gde smo osvojili ukupno 14 medalja.

U kategoriji omladinki Srbiju su predstavljale Sanja Mitić (50 kg), Dragana Jovanović (54 kg) i Anastasija Bošković (66 kg), dok je u konkurenciji juniorki srpsku trobojku nosila Nikolina Džida (50 kg). Mitićeva je u kategoriji do 50 kg osvojila zlato savladavši u finalu Rumunku Mihaelu Badesku 2:1, Dragana Jovanović u kategoriji do 54 kg iskovala je zlato Srbiji pobedom nad Rumunkom Andreom Tudor, dok je Anastasija Bošković osvojila srebro u kategoriji do 66 kg izgubivši u finalu od domaće predstavnice Krinuta Sebe 0:3. Juniorka Džida osvojila je bronzanu medalju.

Kod omladinaca boje nacionalnog dresa na Prvenstvu Balkana branili su: Filip Džida (63,5 kg), Nikola Cveković (71 kg), Dimitrije Andrejević (75 kg), Marko Pižurica (80 kg) i Srđan Tomić (86 kg) pod vođstvom selektora Nebojše Čurovića. Pobedničko postolje Cvetković je osvojio u borbi sa Albancem Besianom Karajem u kategoriji do 71 kg, Andrejević je u kategoriji do 75 kg osvojio srebro izgubivši finale od Albanca Amara Kočija, Marko Pižurica u kategoriji do 80 kg zlato oko vrata zaradio je savladavši u finalu domaćeg predstavnika, mladu nadu Rumunije Kosmina Buleua.

U konkurenciji juniora predstavljaji su nas Filip Stanojević (46 kg), Nikola Maksimović (48 kg), Nikola Bogatinoski (52 kg), Ognjen Antić (57 kg), Petar Sandić (60 kg) i Vasilije Đurđević (63 kg), pod vođstvom selektora Branislava Jovičića. Stanojević je zaustavljen u polufinalu od Grka Nearhosa Konstantinoudisa i time je osvojio bronzu, Maksimović je iskovao srebro porazom u finalu od Bugarina Angela Dimitrova. Bogatinoski je osvojio srebro izgubivši u finalu od Rumuna Renato Nika, Antić je zaustavljen u borbi za zlato od Rumuna Maria Geralia. Sadnić u polufinalu takođe od Rumuna Andrei Markua čime je osvojio bronzu, dok je Đurđević u borbi za naslov šampiona zaustavljen od Moldavca Danila Gurande.

“Iza nas je veliki i kvalitetan rad čija vrednost se najbolje vidi kroz ovaj veliki broj medalja koje je Srbija osvojila na šampionatu Balkana u omladinskoj i juniorskoj konkurenciji. Pamtićemo ovo takmičenje kako po medaljama, tako i od zajedništvu, druženju, velikom zalaganju kako na priremama, sparinzima, posebno u ringu na samim mečevima. Ponosni smo na kompletnu selekciju Srbije i na svih 14 medalja. Srećni se vraćamo kući i još više motivisani za nastavak jakog rada kako bi na nrednim takmičenjima bili još jači i uspešniji” – rekao je selektor muške omladinske reprezentacije Nebojša Čurović.

Kurir sport