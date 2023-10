MENADŽER UKRAJINCA PRETI: Fjuri ne može da pobegne od meča sa Usikom u decembru

Promoter ukrajinskog boksera Oleksandra Usika rekao je danas da Britanac Tajson Fjuri "ne može da pobegne" od borbe za titulu neprikosnovenog svetskog šampiona koja je dogovorena za 23. decembar.

Fjuri je noćas u Rijadu pobedio bivšeg UFC šampiona Frensisa Nganua odlukom sudija i izbegao iznenađujući poraz, nakon što je bio u nokdaunu u trećoj rundi. Borba je održana po bokserskim pravilima u 10 rundi.

Dvojica sudija bodovala su dve runde u korist Fjurija, 96-93 i 95-94, a jedan sudija u korist Nganua - 95:94.

Fjuri je rekao da je borba bila teža nego što je očekivao, odnosno da "to nije bilo u scenariju".

On je zadobio povredu oka i ima rasekotinu na glavi, pa se spekuliše da bi borba protiv Usika mogla da se odloži do naredne godine.

Međutim, Usikov promoter Aleks Krasjuk rekao je da će se meč održati prema dogovoru.

"Svi, uključujući i Usika, nisu davali mnogo šansi Nganuu. Ali čovek je šokirao svet. Fjuri je potcenio protivnika. Arogancija, nedostatak discipline i žeđ za novcem doveli su do ovakvih okolnosti. Ali imamo potpisan 23. decemar i Fjuri ne može da pobegne od toga", rekao je Krasjuk, preneo je Skaj.

Fjuri je šampion teške kategorije u WBC verziji, a Usik drži ostala tri pojasa - WBO, WBA i IBF.

Promoter Frenk Voren rekao je da se borba najverovatnije neće održati pre 2024. godine.

"Nameravali smo da to uradimo 23. decembra. Sumnjam da će se to sada dogoditi. Tajson ne može u trening kamp posle ovakve borbe. To je za osam nedelja. Potrebno mu je najmanje toliko da dođe sebi, da se telo vrati u formu. Da pusti da zaceli. Onda može da ode u kamp. To će biti početkom sledeće godine", rekao je Voren, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Usik je uživo gledao meč u Rijadu.

"Imamo ugovor u kome piše da će se borba održati 23. decembra. Neka Fjuri prvo preda titulu, a onda može da se odmori", rekao je Usik za Boksing King Mediju.

Usik u Fjuri nisu do sada izgubili profesionalnu borbu. Pregovori su trajali većim delom godine i završeni su u septembru.

Fjuri je pre duela sa Nganuom potpisao ugovor za meč od 10 rundi sa Usikom, najverovatnije verujući da će duel sa bivšim UFC šampionom biti više pripremna borba nego takmičarska.

Kurir sport