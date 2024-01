LUDA PRIČA! GOLMAN ISLANDA BI DA POSTANE PREDSEDNIK DRŽAVE: Srbi, čuvajte se! Imao je težak život, a bio je i na psihijatriji

Srpski rukometaši sutra od 18.00 časova počinju takmičenje na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, a prvi protivnik biće im selekcija Islanda.

foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Islanđani imaju nekoliko sjajnih rukometaša, većina ih igra u Bundesligi, a stil igre koji forsiraju je klasičan skandinavski. Izrazito jaka odbrana, odlični bekovi i brze kontre preko krilnih igrača.

Rukometna reprezentacija Islanda je skup iskusnih rukometaša, a jedna od glavnih zvezda je golman Bjorgvin Pal Gustavson (38). Nesvakidašnja ličnost, veoma popularan u svojoj zemlji koja nema ni 400.000 stanovnika.

Naime, mediji sa Islanda pred početak Evropskog prvenstva u rukometu preneli su informaciju da Bjorgvin Pal Gustavson planira da se kandiduje za predsednika zemlje. Izbori su u junu, a Gustavson je već održao nekoliko političkih koncencija predstavljajući program. Golman reprezentacije zadovoljava sve uslove da podnese kandidaturu, stariji je od 35 godina i državljanin je svoje zemlje.

Ipak, kada je direktno upitan, da li će podneti kandidaturu za predsednika Islanda, golman ekipe Valur iz Rejkjavika je diplomatski odgovorio:

- Ima još vremena! Nisam doneo bilo kakvu odluku.

foto: Printskrin/Instagram

Bjorgvin je odrastao u mestu Kopavogur, u velikoj porodici. Ima dva brata, Akela Birgira i Margeira Felika, kao i dve sestre, Berglind Sif i Helgu Lind. Posebno je vezan za sestru Berglind, koja ga je inspirisala da napravi sportsku karijeru. Zbog nje je sa devet godina počeo da trenira rukomet.

Posle pečalbarstva po Danskoj i Nemačkoj, zbog kovida se 2020. godine vratio na Island sa suprugom i njihovo troje dece. Napravio je sopstvenu teretanu, kako bi mogao da održava formu.

- Island je zemlja vulkana, a ja sam vulkan na golu! Emocije su neophodne u sportu, one pokreću sve nas na Islandu.

Sa reprezentacijom Islanda, ovaj 193 centimetra visoki golman, osvojio je dve medalje na velikim takmičenjima. Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine srebro i na Evropskom prvenstvu 2010. godine bronzu, kada su u prva dva kola remizirali sa Srbijom i Austrijom, a onda napravili iznenađenje i pobedili favorizovanu Dansku u grupi. U polufinalu su izgubili od Francuske, a u borbi za treće mesto savladali su Poljsku (29:26).

Na OI u Kini Island je poražen u finalu od Francuske rezultatom 23:28, a Bjorgvin Pal Gustavson bio je najbolji golman turnira sa 75 odbrana.

- To je bio moj prvi turnir. Početi sa srebrnom medaljom na Olimpijskim igrama je prilično dobar početak za momka od 23 godine - rekao je Bjorgvin i dodao:

- Mi Islanđani ne živimo od toga da smo najbolji rukometaši, ali naša radna etika je iznad normalne. Držimo se zajedno, naporno radimo. I uvek smo optimisti. Ne radi se samo o talentu, već i o emocijama, radnoj etici, a to nikada nećemo izgubiti.

Pre tri godine objavio je Bjorgvin knjigu o svojoj borbi sa problemima mentalnog zdravlja u poslednjih nekoliko godina. Proučavao je uticaj disanja.

- Ova knjiga govori o mojoj teškoj prošlosti i o tome kako sam se borio. Trenutno sam na boljem mestu nego što sam ikada bio. Kada sam bio na psihijatrijskoj ustanovi odlučio sam da želim da budem poznat jer ako postanem poznat ljudi bi me slušali. I to sam postigao - rekao je Gustavson.

foto: Privatna arhiva

Prošle godine objavio je drugu knjigu pod nazivom "Dete koje je postalo predsednik". Time aludira na svoju političku karijeru.

- To je rezime moje autobiografije, ali više za decu. To je prilično teška priča koja govori o šestogodišnjem detetu koje ujede učiteljicu, osmogodišnjaku koji je odveden iz škole i smešten u psihijatrijsku ustanovu u dečijoj bolnici, i dvanaestogodišnjaku koji živi na selu i govori mu da ga je teško voleti. To je teška priča jer sam imao teško detinjstvo. Bio sam jako ljut i rukomet i ljudi oko mene su me promenili na bolje - kazao je Bjorgvin Pal Gustavson..

Golman još ne razmišlja o penzionisanju, ali iz porodičnih razloga razmišlja o tome.

- Želim da budem savršen tata! Još sam mlad golman, imam još nekoliko godina ispred sebe. Mislim da i dalje mogu da postanem bolji golman i bolja osoba svakog dana - zaključio je Islanđanin.

Kurir sport

01:34 Ceca Kitić otvoreno o svojim počecima!