IGRAO SAM UŽASNO, A ON SREĆOM JOŠ GORE: Višestruki šampion u polufinalu Mastersa!

Britanski snukeraš Roni O'Saliven plasirao se danas u polufinale Mastersa u Londonu, pošto je pobedio sunarodnika Berija Hokinsa sa 6:3.

O'Saliven je gubio sa 2:3, ali je posle toga osvojio četiri uzastopna frejma i 15. put u karijeri se plasirao u polufinale jednog od najprestižnijih turnira.

Sedmostruki osvajač Mastersa će u polufinalu u subotu igrati protiv boljeg iz duela britanskih igrača Šona Marfija i Džeka Lisovskog.

O'Saliven je rekao da je igrao užasno i da je srećan što je prošao dalje.

"Žao mi je Berija, odvukao sam ga na moj nivo. Ovo je čudna igra. Uopšte nisam osećao pritisak, možda sam zbog toga igrao ovako. Mislim da vam je ponekad potreban taj pritisak da biste bili motivisani", rekao je O'Saliven za Bi-Bi-Si (BBC).

"To je najužasniji standard snukera. Samo sam rekao Bariju na kraju: 'Izvini druže'. Ima tu sposobnost sa određenim igračima da, kada igram loše, oni igraju još gore. Neki drugi igrači će me kazniti, ali ja to imam celog života", naveo je jedan od najboljih igrača svih vremena.

Hokins i O'Saliven su igrali 20 puta, a Hokins je pobedio u tri meča.

"Pustio sam ga da se izvuče, imao sam dovoljno prilika. Iz nekog razloga misli vam lutaju kada igrate protiv Ronija. Ne žalim se", rekao je Hokins.

Kurir sport