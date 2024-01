SRPSKI RUKOMETAŠI SU KAO DEČICA KOJI KREĆU U ŠKOLU! Legendarni as žestoko obrusio: Umesto sa nožem u zubima...

Srbija je omanula protiv Mađarske, a sutra protiv Crne Gore ima popravni gde ne zavisi sve od nje, jer naš "dželat" mora da pobedi Island.

Nekadašnji jugoslovenski reprezentativac Veselin Vujović je za Kurir govorio o reprezentaciji Srbije i igri protiv naših severnih suseda.

- Protiv Mađarske smo previše dozvolili. Tu gde odbrana treba da bude najjača, u sredini, kod pivota, mi smo tu bili najslabiji. Banhidi je dao 10 golova, u moje vreme on ne bi završio utakmicu. Tad su igrači išli sa "nožem u zubima" na utakimicu. To je bila borba, rat, fajt. Napad je u neku ruku bio samoubilački, jer smo isto napadali gde su Mađari najjači, kroz sredinu. Gotovo da nismo imali golove preko krila, a njihova odbrana se tako probija - jasan je Vujović.

Bivši dvostruki osvajač Lige šampiona sa Metaloplastikom kaže da je dobro imati atmosferu, ali da pre svega treba imati rezultat.

- Ja vidim da su oni napravili dobru atmosferu, da podržavaju jedni druge i to je jako bitno. To se vidi, ali da budemo realni, nisu se oni tu sakupili da naprave atmosferu, već da naprave rezultat, to je najbitnije. Mislim da treba malo da se poradi i na motivaciji. Ovi današnji igrači su stvarno dobri, talentovani, bore se za svoju zemlju, vidi se želja, ali nekako izgledaju kao dečica kad idu u školu, dva po dva, nije dovoljno da ljubiš grb i busaš se u grudi, moraš to da pokažeš i na terenu - zaključio je bivši selektor Slovenije.

