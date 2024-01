HRVATSKA NAMERNO GUBI OD NEMAČKE? Region BRUJI o meču koji sledi: Komšijama odgovara PORAZ koji bi UZBURKAO Evropu!

Rukometna reprezentacija Hrvatske porazom od Islanda (35:30) izgubila je sve šanse da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva, a sada se nalazi u veoma neobičnoj situaciji o kojoj bruji čitav Stari kontinent.

Naime, Hrvatima odgovara da izgube od Nemačke u poslednjem kolu (sreda, 20.30), a ako se to desi - najdeblji kraj izvukla bi Austrija! Sada ćemo vam objasniti čitavu situaciju...

Osim borbe za medalje na Evropskom prvenstvu, reprezentacije vode bitke i za vizu za Olimpijske igre, ali i za plasman za kvalifikacije za Pariz.

Evropski prvak direktno će se kvalifikovati na OI. Budući da je Francuska domaćin olimpijskog turnira, ona se već kvalifikovala direktno, a svoje mesto osigurala je reprezentacija Danske kao svetski prvak s poslednjeg održanog prvenstva pre godinu dana. U slučaju da finale Evropskog prvenstva budu igrale Francuska i Danska, tada će trećeplasirani s ovog takmičenja direktno na Olimpijske igre.

Hrvatska će svoje mesto u Parizu morati tražiti na kvalifikacionom turniru koji će se odigrati od 14. do 17. marta. U tom terminu će se odigrati tri turnira koja će se sastojati od jedne jedne grupe sa četiri selekcije, od čega će dve najbolje iz svake grupe osigurati plasman na Olimpijske igre. Međutim, Hrvatska još nije osigurala svoje mesto na tom turniru.

Na prošlom Svetskom prvenstvu svoje mesto na kvalifikacionom turniru prema pravilima su osigurale reprezentacije koje su bile plasirane od drugog do sedmog mesta. Budući da je zemlja domaćin, Francuska, uzela srebrnu medalju, pravo nastupa na kvalifikacionom turniru imaju reprezentacije koje su se plasirale od trećeg do osmog mesta, a to su Španija, Švedska, Nemačka, Norveška, Egipat i Mađarska.

Ako se bilo ko od njih naknadno kvalifikuje direktno za Olimpijske igre preko svog kontinentalnog takmičenja, tada će se lista pomeriti na deveto mesto (i dalje), a ovu poziciju na prošlom SP zauzela je Hrvatska.

Afrički prvak ide direktno na Olimpijske igre, a domaćini turnira su Egipćani te su ujedno i favoriti za osvajanje prvenstva, koje su osvajali i u prethodna dva izdanja. Ako Egipat osvoji prvenstvo Afrike, Hrvatska će automatski ići na kvalifikacioni turnir u martu jer se Egipat nalazi među šest reprezentacija koje su na Svetskom prvenstvu bile ispred nje. Egipat igra četvrtfinale tog takmičenja i postoje vrlo realni izgledi da se ovaj scenario ostvari.

Ako se to ne dogodi, Hrvatskoj će biti potrebno da na Evropskom prvenstvu šampion ili najbolje plasirana selekcija pored Francuske i Danske bude Švedska, Nemačka, Norveška ili Mađarska. Ta bi reprezentacija onda direktno išla na Olimpijske igre, a budući da su svi navedeni bili ispred Hrvatske na prošlom Svetskom prvenstvu te time osigurali odlazak na kvalifikacioni turnir, crta za ulazak na turnir spustila bi se na poziciju broj devet s Svetskog prvenstva - Hrvatsku.

Pošto je Nemačka pobedila Mađarsku u, sada je jasno da se pozitivan scenario s Evropskog prvenstva za Hrvatsku neće dogoditi samo ako Austrija bude najbolja ekipa takmičenja pored Francuske i Danske. Naime, u grupi B su sigurni polufinalisti Danska i Švedska, a u drugoj grupi je to Francuska. Iz te grupe dalje još mogu proći Nemačka, koja ima 5 bodova, te Mađarska i Austrija, koje imaju četiri.

Ako u polufinalu budu igrali Mađarska ili Nemačka, to znači da je Hrvatska sigurno u kvalifikacijama za Olimpijske igre, a to znači da je ova selekcija sigurna (nezavisno o Egiptu na prvenstvu Afrike) ako u poslednjem kolu izgubi protiv Nemačke! Bizarna situacija za rukometaše Hrvatske, a budući da u zadnjem kolu Austrija igra protiv Islanda i Mađarska protiv Francuske, jasno je da je najbolja šansa za Hrvatsku da bude sto posto sigurna tako da izgubi u poslednjoj utakmici.

