PLJAČKAŠ JOJ PRIŠAO NA ULICI, PROMENILA MU LIČNI OPIS! Nije ni slutio od koga pokušava da ukrade! Evo kako se pravdao (FOTO)

Malerozni razbojnik je izabrao devojku na ulici koju želi da opljačka, ali nije ni slutio kome prilazi. Na kraju je, veruju mnogi, dobio šta je zaslužio.

Za svoju žrtvu je izabrao UFC borkinju, Polijanu VIjanu, a njegovo lice je nakon pokušaja pljačke izgledalo potpuno drugačije.

Prethodnih meseci ovaj događaj iz 2019. godine ponovo je i te kako aktuelan, pa je samo jedna objava na društvenoj mreži "X" koja je objavljena krajem 2023. godine pregledana preko 50 miliona puta.

Skupila je puno komentara i različitih reakcija, a mnogi su ostali u šoku kada su videli kako je prošao pljačkaš.

Ovu priču je široj javnosti tada predstavio Dejna Vajt, prvi čovek UFC-a.

Brazilka je, dok je prilčala o detaljima napada, otkrila da joj je čovek prišao uz pitanje "koliko je sati?", dok je čekala prevoz.

"Rekla sam mu koliko je sati, odbijao je da ode... A onda je počeo da priča kako ima pištolj kod sebe, da mu dam telefon koji sam već bila vratila u džep. Počeo je da govori da se ne opirem jer je naoružan", objasnila je Vijana i nastavila:

"Kada je stavio ruku na pištolj, shvatila sam da je premekan i pomislila da je u pitanju lažnjak, neki od kartona... Shvatila sam da, čak i da je pravi, neće imati vremena da ga izvuče jer mi je bio preblizu".

Objasnila je i kako je savladala čoveka.

"Ustala sam i odmah ga dvaput udarila rukom, a onda i jednom nogom. Pao je, a ja sam pritrčala i od pozadi ga zgrabila oko vrata. Onda sam ga podigla i smestila, tako da sedimo gde smo i bili pre toga, i rekla sam mu: E, sad da sačekamo policiju".

Pljačkaš se policiji pravdao da je samo želeo da sazna koliko je sati, ali to se nije dopalo Polijani.

"Ma, jeste, kako da ne... To je samo govorio jer je video koliko sam pobesnela. Zapravo, ja sam bila skroz okej posle toga. A bila sam jer on posle mojih udaraca više nije ni reagovao. Mislim da se uplašio. Čak i kada sam spomenula da ću tog časa da pozovem policiju, on je rekao 'Zovi'. A rekao je to jer se uplašio da ću ga još više pretući", objasnila je Brazilka.

