"AFERA KOKOŠKA"! NOVI PROBLEM ZA MARIJU VUKOVIĆ Zbog vređanja crnogorskog grba povučen predlog o nagradi za najbolju sportistkinju

Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković vratio je Komisiji za dodelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta na ponovno odlučivanje Odluku kojom je Marija Vuković predložena za najbolju sportistkinju Prestonice Crne Gore u 2023. godini.

Đurašković se na ovaj korak odlučio posle "njene neprimerene izjave o državnom simbolu Crne Gore".

"Uzimajući u obzir da je sportista godine reprezent grada, koji svojim radom i ponašanjem treba da bude primer našim sugrađanima, posebno najmlađim, pored sportskih rezultata i dostignuća, mora poštovati grad, državu, našu zastavu, grb i himnu i u javnosti biti primer takvog odnosa. Polazeći od navedenog, svedoci smo da je jedan od Odlukom nadležne Komisije izabranih dobitnika navedene nagrade prethodnih dana putem sredstava javnog informisanja izneo grubo negativnu formulaciju u odnosu na simbole naše države, te stoga vraćam Odluku o izboru najboljeg sportiste godine Komisiji na ponovo odlučivanje", navodi se u obrazloženju Đuraškovića.

Crnogorska atletičarka je nedavno gostovala u jednoj emisiji Radio-televizije Crne Gore. Dobila je zadatak da nacrta maskotu Olimpijskih igara, nakon čega je u opuštenoj situaciji prokomentarisala.

- Ne znam kako izgleda maskota, imamo li neku pomoć prijatelja? Medved, patka, kokoška... Ova naša kokoška sa zastave - rekla je Marija Vuković.

Usledile su burne reakcije javnosti, pa je Marija odlučila da se izvini putem društvenih mreža.

– Dragi prijatelji, Duboko se izvinjavam zbog svoje nepromišljene izjave tokom snimanja serijala Igram svoju igru. Namjera mi nije bila da povrijedim ničije osjećaje, niti da unizim grb zemlje kojoj sa ponosom pripadam. Nadam se da ćete oprostiti ovaj nepromišljeni trenutak zbog kojeg se duboko kajem. Možete da me osuđujete, zbog moje brzopletosti i onog što sam izgovorila. Na to imate svako pravo. I priznajem da kao sportista imam veću odgovornost prema izgovorenoj riječi. Ali u jedno budite sigurni - nikada ne bih ni pomislila, a kamoli namjerno unizila grb i zastavu svoje zemlje. A Crna Gora jeste moja zemlja. Unižavajući nju, unizila bih i sebe. Nastaviću i dalje punim srcem da skačem za Crnu Goru, onako kako sam to uvek i radila! A jedini cilj koji trenutno imam pred sobom je da predstavljam našu zemlju na Olimpijskim igrama u Parizu i nadam se učinim sve vas ponosnim, napisala je ona.

