STRAVA I UŽAS! Poznati rvač na brutalan način UBIO suprugu - policija zatekla jeziv prizor u kući!

Nekadašnji profesionalni rvač u Americi, Bili Džek Hejns (70) uhapšen je pod sumnjom da je ubio svoju suprugu.

Zločin se navodno dogodio u Oregonu, gde je Hejns osumnjičen da je upucao svoju partnerku Džanet Bekgraft (85). Ona je bolovala od demencije, a dežurne službe koje su prve ušle u njihov porodični dom zatekle su je sa prostrelnom ranom na podu.

Hejms je ostao u pritvoru i biće sproveden u zatvor čim bude u bolnici podvrgnut neophodnom lekarskom tretmanu u vezi sa svojom bolešću, koja navodno nema veze sa ubistvom. "Kada bude otpušten iz bolnice, a to se očekuje za nekoliko dana, očekuje se da bude odveden u zatvor", saopšteno je.

Stradala žena Džanet Bekraft ima sina iz prethodnog braka i on je bio prijatelj sa nekadašnjim rvačem. Kada je preminuo njen prvi suprug, stupila je u brak sa Hejnsom, koji je bio 15 godina mlađi od nje. Hejns je od 1986. do 1988. bio na vrhuncu slave, a ostavio je taj šou 1995. godine. Osamdesetih je učestvovao u lancu preprodaje kokaina, a 2018. je svedočio da je prisustvovao prebijanju do smrti dvoje tinejdžera u Arkanzasu.

