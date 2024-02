ZAGREB SE OBRUKAO - NIJE DOČEKAO SVOJE ŠAMPIONE: Vaterpolisti Hrvatske RAZOČARANI, selektor OGORČEN: Šta će ti zlato...

Vaterpolisti Hrvatske osvojilli su titulu šampiona sveta na prventsvu u Kataru

Međutim zlatni vaterpolisti nisu dočekani u svojoj domovini kako to dolikuje šampionima sveta.

foto: David Damnjanovic / Pixel Media / Profimedia

Zvaničan doček je bio na aerodromu pred stotinjak ljudi, dok grad Zagreb nije organizovao nikakav program za šire mase.

"To nisu pitanja za mene, meni je drago da ste došli vi koji to volite. Mogao bih mnogo toga reći, ali neću. To je refleksija svega, zašto sada pričati o tome... Imate neke ljude koji su bili oslobođeni fizičkog, a obavljaju funkcije...", rekao je selektor Ivica Tucak po dolasku u Zagreb.

Dan kasnije selektor Hrvatske je malo korigovao svoju izjavu.

"Momci idu kući, neka uživaju sa svojim prijateljima, zaslužili su. Ono što sam rekao je ta nespretnost koja se dogodila", rekao je Tucak.

Za razliku od Zagreba, vaterpolisti će biti propisno dočekani u Splitu i Dubrovniku .

"Nama to nije potrebno, verujte mi lično, niti meni to ne treba. Više volim da sedim u restoranu uz tamburaše sa svojim prijateljima, to je zbog ljudi koji vole. Zamislite koji je odjek u javnosti ako sam ja primio tri i pol, četiri hiljade poruka. Žao mi je zbog ljudi koji žele da pozdrave momke", objasnio je Tucak pa zaključio:

"Žao mi je da ljudi nisu bili u prilici da pozdrave Marka i Lorena, zbog nas samih to je najmanji problem. Zbog dece koja su stigla na aerodrom, to je suština svake medalje. Šta će ti zlatna medalja ako ne privuče decu i mlade u sport. Da sutra neko želi da bude novi Luka Modrić, neki Marko Bijač, Bojan Bogdanović, Damir Martin, to je poruka sporta".

Kurir sport