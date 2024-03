"MAJKA MI JE UMRLA, A ZA TRI DANA TREBA DA KRENEM NA EP" Zlatni Srbin o najtežem momentu u karijeri - Izlazim sa njenom slikom...

Damir Mikec - ponos srpskog sporta, na terenu, ali i van njega. Sportista koji svojim ponašanjem predstavlja idealan primer omladini i budućim generacijama.

Od njega očekujemo mnogo i na Olimpijskim igrama u Parizu. Drugačije ne može, jer nas je navikao na uspehe.

Kurir je objavio neverovatnu životnu priču Damira Mikeca, u kojoj se slavni sportista dotakao i najtežeg trenutka u životu.

- Nažalost, 2003. godine, 16. jula, majka je preminula od karcinoma. To je moja 19. godina i veliki udarac za sve nas. Junior sam još bio. Ona je umrla, a ja za tri dana treba da krenem na Evropsko prvenstvo. Bili su svi ubeđeni da ostajem kod kuće. Međutim, smogao sam snage i bio sam ubeđen da bi moja majka želela da odem na to takmičenje i nastavim sa streljaštvom. Prebrodio sam sav taj bol i otišao u Plzenj u Češku. Ušao sam u finale i izgubim bronzu za vrlo malo, tako da na kraju budem četvrti. Tada sam preplakao. Ali već sledeće godine na šampionatu Evrope u Minhenu izlazim na streljačku liniju sa njenom slikom na stolu i osvajam duplo srebro, pojedinačno i ekipno. Tada mi je bilo puno srce što sam za nju to uradio i to je bio moj prvi međunarodni uspeh.

Inače, Mikec je prošle sezone osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu i srebro na Svetskom prvenstvu vazdušnim pištoljem, a pobedio je i na Svetskom kupu u Limi.

Prošlu godinu završio je na prvom mestu svetske rang-liste za vazdušni pištolj.

Kurir sport