ŽIVOPISNO UMETNIČKO DELO: Održana promocija medalja Svetskog prvenstva u krosu Beograd 24

Medalja je san svakog sportiste i potvrda izvrsnosti! Ikonični momenti u karijeri sportista krunisani su upravo kroz uvek jedinstven i poseban dizajn fizičkog iskaza atletskog dostignuća, odličja u koja je sportista uložio celog sebe i koja su manifestacija napornog višegodišnjeg odricanja, posvećenosti i vere u sebe i sopstvene domete.

Sportske medalje postale su jedan od elemenata koji određuju uspeh date manifestacije i grade njen imidž. Srpski atletski savez u protekloj deceniji organizovao je mnoštvo takmičenja, od koji su svakako najznačajnija Evropsko i Svetsko u dvorani, na kojima su se uvek trudili da budu unikatni i savršeni u svim sektorima organizacije pa tako i u domenu medalja.

Svako novo takmičenje bili su korak ispred i trudili se da naprave nešto što će ostati pečat istorije kako za sam atletski sport tako i svakog osvajača medalje ponaosob.

Medalje koje su čelni ljudi SAS pripremili, kako za prethodna takmičenja tako i za planetarni šampionat u krosu koji nam predstoji 30. marta 2024. izdvajaju se iz gomile po svojim individualnim oblicima, bojama i tehnikama izrade.

foto: SAS

Novo živopisno umetničko delo koje je srpska atletika pripremila za domaće i svetske asove krosa i kraljice sportova kreirano je sa posebnim akcentom na podizanje morala učesnika, jer dobijanje medalje je priznanje za naporan rad i posvećenost koju su sportisti uložili u svoje treninge.

Na njima se nalaze motivi po kojima su Srbija i Beograd unikatni, jednistveni i posebni, od grafičkog prikaza ušća dveju međunarodnih reka Save i Dunava u srpskoj prestonici, do motiva ćilima koji su nastali u Srbiji i koji su tkanina prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i predstavljaju večnost kao što su samo medalje u koje sportisti ulože svaki atom svoje snage.

Na kraju tu su i sami trkači ujedinjeni u zajedničkom cilju i drugarstvo među sportistima koje se rađa dok zajedno nastoje da ostvare svoje ciljeve. Krajnji efekat koji na kraju velikog rada, hrabrosti, istrajnosti i posebnosti iznedri medalja, taj sanjani i dosanjani predmet oko vrata za najboljih tri na planeti je potpis večnog osećaja u tom sportisti, a to je “da može sve”!

Predstavljanje medalja održano je u Parku prijateljstva, gde će se kros I održati, ispred spomenika “Večna vatra”, gde smo proveli dan u trkama sa mališanima Atletskog kluba Partizan I Atletskog kluba “Atletikus” Zemun podelili medalje svim učesnicima.

Predstavnicima medija obratio se predsednik LOK-a, Slobodan Branković I srpski atletičar Elzan Bibić.

“Danas smo se okupili ovde kako bi vam otkrili medalje Svetkog prvenstva u krosu koje će se održati za tri nedelje upravo na ovom mestu. Već u ponedeljak kreću radovi u Parku prijateljstva, a za 7 dana ovaj prostor nećete moći da prepoznate. Ove medalje nisu samo komad metala već simbol truda, strasti i predanosti svakog takmičara koji će se suočiti s izazovima na stazi. Svaka od njih nosi sa sobom priču o treninzima, odlučnosti i neizmernom trudu koji je uložen kako bi došli do njenog osvajanja. Srpski atletski savez je u protekloj deceniji organizovao mnoštvo takmičenja, od koji su svakako najznačajnija Evropsko i Svetsko u dvorani, na kojima smo se uvek trudili da budemo unikatni i savršeni u svim sektorima organizacije pa tako i u domenu medalja”, rekao je predsednik LOK-a, Slobodan Branković.

“Biti atletičar znači mnogo više od samog trčanja i takmičenja. To je put ispunjen izazovima, radom i, naravno, podrškom koju dobijamo od organizacija poput naše atletske federacije, grada i države. Organizacija takmičenja u našoj zemlji ima ključnu ulogu u našim sportskim karijerama. Oni su ti koji stvaraju platformu na kojoj možemo demonstrirati svoj trud, talenat i predanost. Kroz njihov rad, imamo priliku takmičiti se na nacionalnom nivou, predstavljajući svoju zemlju s ponosom i dostojanstvom. Što se tiče medalja, one nisu samo metalni komad koji visi oko vrata. One predstavljaju sate rada, odricanja i predanosti koji su uloženi u svakom trenutku treninga. Svaka medalja nosi priču o usponima, padovima i ogromnom trudu koji smo uložili kako bismo stigli do tog trenutka. Medalje nisu samo nagrade, već simboli upornosti i hrabrosti. Za atletičare, one predstavljaju ne samo uspeh na sportskom polju, već i ponos i radost koje donosimo svojoj zemlji. Zahvalan sam našoj organizaciji i svima koji su deo ovog puta sa mnom. Hvala vam na podršci i veri u nas, atletičare. Neka nam ova godina donese mnogo uspeha, i neka svaka trka bude korak ka novim visinama. Hvala vam”, rekao je srpski atletičar Elzan Bibić.

Svetsko prvenstvo u krosu 30. marta 2024. u Beogradu pokazaće nam i dokazati ko je upravo u srpskoj prestonici sebi i planeti pokazao i dokazao “da može sve”!

Medalja koju osvoje biće uspomena i opipljiv podsetnik na jedan od trenutaka iz karijere koji je dao da se osećaju osnaženim, simbol koji koliko često budu viđali, koristiće tu snagu, tu moć, taj duh i koristiti ga ne samo da podstaknu svoje atletske napore, već i svoje napore u svim drugim aspektima života.

Kurir sport