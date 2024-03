JELENA ARUNOVIĆ O ZORANINOJ 26. MEDALJI: Osvajanje bronze bilo je veliki uspeh s obzirom na sve okolnosti

Zorana Arunović jedina je srpska strelkinja koja je na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Đeru u seniorskoj konkurenciji osvojila medalju. Naša trofejna reprezentativka okitila se bronzom što joj je 26. odličje na šampionatima Starog kontinenta u bogatoj karijeri.

Njen trener Jelena Arunović ističe da je osvajanje bronzane medalje bilo veliki uspeh s obzirom na sve okolnosti koje su prethodile odlasku na Prvenstvo Evrope u Mađarskoj:

„Prema zacrtanom planu za ovu godinu, februar je bio predviđen za povećanje obima rada, uz učešće na tri takmičenja, a završetak meseca se poklapao sa nastupom na Evropskom prvenstvu. Međutim, Zorana se posle Kupa Srbije gde je osvojila zlato razbolela. Dobila je virus i morali smo da otkažemo sve takmičarske aktivnosti što nas je u velikoj meri poremetilo. Odstupilo se od ranije planiranog i taj povratak u streljanu bio je veliki izazov. Žao mi je što se desio prekid rada usled bolesti jer smo u tom momentu bile na željenom nivou“, počela je priču Jelena Arunović i potom sumirala utiske iz Đera:

„Zoranin nastup u tom individualnom takmičenju bio je težak, pre svega zbog nižeg nivoa preciznosti koji je imala usled pauze, a sve su zakomplikovali uslovi na tom strelištu i problematično osvetljenje. Jačina svetla nije bila adekvatna što je skoro sve takmičarke omelo u tome da budu na nivou svojih ovosezonskih dostignuća i najboljih rezultata. To se lako moglo zaključiti i po prosečnim rezultatima na samom takmičenju u ženskoj konkurenciji, koji su bili znatno niži od očekivanog. Od najboljih strelkinja Evrope u finale su ušle samo Zorana i Ukrajinka Olena Kostevič. Ne može se reći da su drugi favoriti privremeno zaboravili da pucaju, jednostavno uslovi nisu dozvolili da se prikaže viši nivo majstorstva“.

Po rečima Jelene Arunović, finale je uvek stresno, jer strelca obuzimaju specijalne emocije:

„Svaki put kada se borite za medalju prisutne su intenzivne emocije. Potrebno je savladati sebe toliko da se održi fokus na onome što treba da se odradi. Upravo ta sposobnost, da se fokusirate na prave stvari, i pravi razliku i na kraju odredi plasman. Na veliko iznenađenje, pobedila je Moldavka, koja ima 18 godina, što me je podsetilo na našu Bobanu Momčilović Veličković koja je svoju prvu titulu prvakinje Evrope osvojila sa takođe 18 godina. Radoznala sam da ispratim kako će se njena dalja karijera odvijati“.

Osim medalje koju je osvojila Zorana, još jedna potvrda uspešnog i kvalitetnog rada u kontinuitetu, Jeleni Arunović stigla je i od Evropske streljačke konfederacije. Ona je izabrana za mentora u procesu stručnog usavršavanja trenera za pištolj:

„To je nešto što sam priželjkivala, da budem prepoznata kao stručnjak od koga može da se uči i koji je dovoljno pouzdan da vodi stručno usavršavanje trenera za pištolj. Zahvalna sam na prilici koju mi je Evropska streljačka konfederacija dala, to je ozbiljna refernca kojom ću, mimo vatrene linije, moći da pokažem šta sam naučila kroz dosadašnji rad i podelim svoje znanje i iskustvo. Veliko je priznanje ali nosi i veliku odgovornost. Iskreno govoreći to je zadatak kojim sam planirala da stavim tačku na trenersku karijeru, u momentu kada završim sa terenom. Pokušaću da pomirim svoje dve velike ljubavi, rad sa sportistima i rad sa trenerima, jer osećam da imam snage i motiva da budem na liniji još dva-tri olimpijska ciklusa“.

Zorana Arunović prva je srpska sportistkinja koja je obezbedila normu za Olimpijske igre u Parizu. U nastavku sezone, sav fokus u radu biće u službi što bolje pripreme za učešće na najvećoj svetskoj smori sporta u glavnom gradu Francuske:

„Sa radom ponovo počinjemo već sledeće sedmice i to će predstavljati start druge faze priprema za Olimpijske igre. Učestvovaćemo na Svetskom kupu u Bakuu i Minhenu i to će biti veliki testovi koje ćemo iskoristiti da vidimo gde se nalazimo u odnosu na konkurenciju. Ujedno, to će biti i prvi susret sa strelcima iz Azije ove godine, jer nismo učestvovale na Svetskom kupu u Kairu. Imaćemo pripreme u Budimpešti više puta, a u međuvremenu ćemo trenirati u Beogradu sa Damirom i Goranom Mikecom. To će podrazumevati sparing sa Damirom, ali i trening miksa“, zaključila je Jelena Arunović.

Kurir sport