KAKO JE KAPITEN REPREZENTACIJE SMUVAO PRINCEZU DAJANU DOK JE BIO OŽENJEN: Nije silazio sa naslovnica, ovu AFERU mu ne zaboravljaju

Vil Karling je legendarni reprezentativac Engleske u ragbiju, nekadašnji kapiten ove zemlje i čovek koji je bio čest "gost" naslovnih strana medija na ostrvu.

Tokom karijere je imao brojne kontroverze, a najviše se pamti navodna afera sa princezom Dajanom, u trenutku kada je bio oženjen.

- Naslovna strana je veoma različita od poslednje strane. Da, nije bilo lepo... Za mnogo toga sam ja bio kriv, ne mogu da se žalim. Moraš naučiti. Veze u kojima sam grešio... pa, to je ono čime su oni bili fascinirani. Osvrnete se na to i mislite da je sve preterano, ali bila je to dobra priča - rekao je Karling na pitanje o princezi.

foto: Profimedia

A ovako je Julija, Vilova supruga govorila o tome.

- Ovo joj se dešavalo i ranije i nadate se da neće raditi to ponovo, ali ona očigledno radi. Izabrala je pogrešan par ovaj put, jer iz ovoga možemo samo da izađemo jači. Žao mi je što je Vil stavio sebe u tu poziciju i princeza takođe.

Imao je kao kapiten reprezentacije engleske loše odnose sa pojedinim ljudima u Ragbi savezu (RFU).

- Ne bih da ispadnem smešan... stavio sam njih trojicu sa različitih funkcija uza zid jer sam bio j***no frustriran njima. Mora da su mislili da je 22-godišnjak, koji je trebalo da ide u vojsku, privatno obrazovan - mora da je savršen da bude kapiten Engleske. I ispostavilo se da je on noćna mora koji se svađa sa njima sve vreme, želi da se stvari promene sa tačke gledišta igrača, nikada nije zadovoljan.

foto: Printscreen

Završio je na naslovnim stranama i nakon što je okončao karijeru i sastao se sa legendama, Polom Akofordom, Majkom Tigom, Piterom Vinterbbotomom i Polom Rendalom.

- To me je oduševilo. Bili su moji heroji pre nego što sam igrao za Englesku. Za mene je to bilo ono o čemu se radi. Nije 80.000 ljudi jer oni ne znaju ko ste, to su bili oni. Svi su gledali, čuvali su ovog dosadnog malog idiota koji je trebalo da bude njihov kapiten. Ako su mislili da sam bio dobar, bio je to stvarno sjajan trenutak za mene.

Bonus video:

01:07 DAN ZALJUBLJENIH JE SVETSKA PREVARA Sveštenik Gligorije za Kurir TV: Pravi hrišćani treba da slave ljubav i večnost svakog dana