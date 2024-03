VELIKI CILJ: Vicešampion sveta u krosu gleda ka zlatu u Beogradu

Etiopljanin, trkač na duge staze, svetski osvajač srebrne medalje u krosu i drugi najbrži trkač na 10000 metara u istoriji predstaviće se Beogradu na predstojećem planetarnom šampionatu u krosu koje je na programu 30. marta 2024. kod ušća Save u Dunav.

Poznat je kao jedan od najboljih drumskih trkača na svetu. Berihu Aregavi je iz Atsbi Vomberte, malog grada u regionu Tigraj u severnoj Etiopiji, rođen je 28. februara 2001.

Sportom je počeo ozbiljno da se bavi tek sa 14 godina. Brzo ga je uhvatio šamionski talas i jedan od članova darovite generacije. Godine 2018. debitovao je van Etiopije i odmah je završio treku kao treći na 10.000 metara iza Roneksa Kipruta i Džejkoba Kiplima na Svetskom prvenstvu do 20 godina u Tampereu.

Dobar početak, ali ne i revolucionaran za naciju koja je osvojila 40 zlata u istoriji šampionata. Više od Etiopije osvojile su samo SAD, Kenija i Rusija.

Sezona 2019. je bila mirna za Aregavija, ali nije prošla bez jedne veoma impresivne pobede. Velika Etiopska trka je godišnja trka na 10 km koja se održava na nadmorskoj visini Adis Abebe (oko 2.300 m). Vremena bi stoga trebalo da budu spora, ali to ne dozvoljava kalibar trkača svetske klase. Deriba Merga drži rekord staze iz 2006. kada je istrčao 28.18. Od tada Mosinet Geremev, Hagos Gebrhivet, Tamirat Tola i Selemon Berega su pokušali da ga pobede. Niko nije uspeo prići bliže osim 18-godišnjeg Berihua Aregavija. Rezultatom 28.23 na ovoj trci Aregavi je upozorio svet da je spreman za velika dela. Zauzeo je četvrto mesto na 10.000 metara na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020.

Aregavi je osvojio srebrnu medalju u muškoj trci na Svetskom prvenstvu u krosu 2023.

On je svetski rekorder u trci na 5 kilometara, postavljenoj 31. decembra 2021. u Barseloni u vremenu od 12 minuta i 49 sekundi. On takođe drži etiopski rekord na 10 kilometara.

Mnogi etiopski sportisti se bave trčanjem na duge staze da bi promenili svoje živote, a čim dođu do novca, počinju da ulažu kako bi stekli više bogatstva i statusa. Aregavi ne žuri da to učini, on sanja staze i svetske rekorde.

Koliko ti je znače uspesi koje si do sada postigao, kada je bilo najlepše, a kada najteže?

“Sve trke koje sam imao ranije su bile veoma interesantne, korisne, vredne i važne. Jednom sam se takmičio na svetskom krosu i četiri puta u nacionalnom krosu i bio sam veoma dobar. Na svetskom krosu osvojio sam srebrnu medalju, u nacionalnom krosu 3 puta zlatnu i jednu bronzanu. Na šampionatu sveta u krosu u Australiji, staza je bila teška, ali na kraju sam osvojio srebrnu medalju i bio sam zaista srećan zbog toga”.

Kako si doživeo srebro na Svetskom prvenetvu u krosu 2023?

“Naporno sam radio jer sam znao da će biti jakih sportista, ali sa dobrim radom, treninzima, znao sam da mogu do medalje, što sam i ostvario”.

Kakav očekuješ start sezone 2024?

“Sezona 2024. počela je sa dobrom motivacijom i inicijacijom za bolje rezultate nego ranije”.

Gde si se, sa kim i koliko spremao za sezonu 2024?

“Pripremam se i unapređujem svoje stanje radeći u svojoj zemlji Etiopiji Adis Abebi i takođe radeći prateći pravila i uputstva svog trenera koji je Iirefu Birhanu”.

Koji su planovi u nastavku sezone, šta je sledeće na takmičarskom programu, šta je krajnji cilj za 2021?

“Veliki cilj za mene u sezoni 2024. je da se takmičim na Svetskom krosu koji će se održati u Beogradu i na Olimpijskim igrama 2024. gde gledam ka zlatnim medaljama i verujem da mogu do njih”.

Koji je tvoj recept uspeha?

“Najbolji recept je da budete u dobroj kondiciji i da imate dobru ishranu: pirinač, testeninu, jaje i meso i naravno vredno trenirati”.

Kako atletski vidiš 2024?

“Biće dobro i nadam se da ćemo videti dobre rezultate i nove jake trkače koji će se pojaviti u borbama za medalje, posebno na Olimpijskim igrama u Parizu”.

Šta očekuješ od SP u krosu u Beogradu, raduješ li se dolasku u ovaj deo Evrope?

“Očekujem da ostvarim dobar rezultat i da treku završim na podijumu. Dolazim u Beograd da dam sve od sebe” – zaključio je Berihu Aregavi.

Kurir sport

Bonus video:

00:06 Ivana Španović u teretani