SRBIJA I SRPSKA ZAJEDNO: Sve je spremno za biciklističku trku Beograd - Banjaluka!

Bicklistička trka „Beograd – Banjaluka“ biće vožena od 18. do 21. aprila i to pod sloganom „Srbija i Srpska zajedno“.

Događaj koji okuplja bicikliste sa četiri kontinenta i predstavlja zemlje sa dve strane Drine u najlepšem mogućem svetlu nosi sa sobom i mnogo simbolike, gradeći mostove prijateljstva, evo već 18. godinu zaredom.

Punoletstvo trke osnovane 2007. godine koja startuje u prestonici Srbije, a završava u najvećem gradu Republike Srpske obeležiće i simboličan slogan. Ona je već godinama sportski događaj od najveće važnosti za resorna ministarstva dve zemlje, a kao takva i uz menadžment koji daje sve od sebe da je podigne na najviši mogući nivo uvrštena je među 100 najboljih u svetu svih vremena kada su u pitanju organizacija, bezbednost, gostoprimstvo...

- Trka će i ove godine imati četiri etape, a posebno nam je drago što je sve više gradova zainteresovano da budu domaćini starta ili cilja. Uz podršku vlada i resornih ministrstava, upravo gradovi iznesu najveći teret kada je u pitanju punjenje budžeta za organizaciju. Ipak, osim što dovedemo neke od najboljih ekipa sveta i napravimo spektakl za građane, trudimo se da osete benefite i kada je u pitanju promocija njihovih turističkih potencijala – rekao je direktor trke Vladimir Kuvalja.

Oko 175 biciklista biće predstavljeno na startu u Beogradu, a domaćini su još Obrenovac i Bijeljina. Tradicionalno, ova etapa će na nekoliko minuta srušiti granice između Srbije i Srpske, jer će karavan preći preko Pavlovića mosta bez zaustavljanja.

Dan kasnije vozi se etapa od Zvornika do Vlasenice preko Bratunca i Šekovića, a potom sledi najteža, treća etapa od Višegrada do Jahorine preko Rudog i Sokoca. Poslednja etapa na programu je 21. aprila od Doboja do Banjaluke.

- Ponosni smo što imamo sve veću podršku institucija i gradova, ali i što nam se ekipe godinama vraćaju. Praktično je 50, 60 odsto istih timova uvek sa nama, a ostatak liste popunjavamo sa ekipama koje su čule dobar glas da radimo dobar posao. Uspeli smo da u ne baš biciklistički razvijenim zemljama dostignemo visok nivo i dočekamo da se za našu trku traži mesto više. Nažalost, prema UCI pravilima, maksimalan broj ekipa koje mogu da se pojave na startu je 25, pa smo na adrese bar desetak timova morali da pošaljemo zahvalnicu i izvinjenje – naglasio je izvršni direktor trke Goran Guska.

