JEZIVA TAJNA PUTINOVE LJUBIMICE: Od 13. do 15. godine dobijala je suludih 56 različitih lekova! ČUDO OD DETETA je bilo žrtvovano?!

Kamila Valijeva, mlada ruska klizačica kojoj je oduzeta olimpijska medalja nakon pozitivnog testa na doping, dobijala je 56 različitih lekova u dobi od 13 do 15 godina, a šef antidoping komisije opisao je ceo slučaj kao "mučan" program lečenja.

Naime, lekari su dali Valijevoj koktel lekova za srce, dodataka aminokiselina za jačanje mišića i legalnih pojačivača performansi dve godine pre Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. Pojedinosti o pozitivnom testu na zabranjenu drogu otkrivene su nedugo nakon što je Valijeva, tada 15-godišnjakinja, pomogla Rusiji da osvoji zlato u ekipnom klizanju zapanjujućim performansom na ledu.

U januaru je Sud za sportsku arbitražu (CAS) objavio da je Valijevoj zabranio nastupe na četiri godine nakon njezinog pozitivnog testa u decembru 2021. na trimetazidin (TMZ), lek za srce koji podstiče protok krvi.

Sada je Trejvis Tajgart, američki šef antidoping službe, pozvao na akciju, dok je Olivije Nigli, glavni direktor Svetske antidoping agencije (Wada), opisao slučaj kao "šokantan" i rekao da je Valijeva "žrtvovana" da zaštiti odgovorne.

Nikakve mere nisu preduzete protiv tri timska lekara koji su radili s "čudom od deteta" - uključujući jednog s prethodnom kaznom zbog doping prekršaja - niti njene kontroverzne trenerice tokom Olimpijskih igara, Eteri Tutberidze.

Popis supstanci koje su dala tri ruska lekara sadržan je u pisanoj presudi CAS-a o slučaju Valijeve, što je dovelo do toga da zlatna medalja ruskog tima u umetničkom klizanju umesto njima ode u SAD.

Valijevini lekari rekli su CAS-u da joj je kada je imala 14 godina dijagnostifikovano "sportsko srce", zbog čega je dobila lekove za srce, ali da je to nije sprečilo da nastavi sa takmičenjima. To je bilo sumnjivo Nigliju, koji je rekao: ‘Supstanca zbog koje je uhvaćena verovatno je bila deo mešavine niza drugih stvari koje su se sve koristile za lečenje srčanih bolesti. Ako ima 14 godina i srčani problem, onda verovatno postoje druge stvari koje treba raditi s njom osim elitnog sporta. Ovo je očigledno nešto što će lekarske komisije međunarodnog sporta morati ponovno da razmotre. To nije normalno.‘

Valijeva sada ima 17 godina i pre tri nedelje pojavila se uz ruskog predsednika Vladimira Putina, kada je otvorio Igre budućnosti u Kazanu, novi međunarodni sportski događaj koji uključuje sportiste iz Rusije i još nekoliko zemalja.

Taj je istup naterao Tomasa Baha, predsednika Međunarodnog olimpijskog komiteta, na reakciju. Bah, koji je 2022. opisao Tutberidzinu reakciju na nastup Valijeve kao "zastrašujuću", rekao je da postoji "hitna potreba da se više prati ko je u pratnji sportista... onih koji su konačno odgovorni za kršenje pravila protiv dopinga”.

- Valijeva je zloupotrijebljena u političke svrhe tako što je morala da stoji uz predsednika Putina na takozvanim Igrama budućnosti, pokazujući nepoštovanje prema svim svetskim pravilima protiv dopinga i dajući političku izjavu. Ovo je stvarno jako teško da se podnese - kazao je Bah.

Prošle nedelje, ruska novinska agencija Interfaks prenela je saopštenje Ministarstva sporta koje je reklo da je Valijeva izbačena iz ruske nacionalne reprezentacije u umetničkom klizanju.

