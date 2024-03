SPEKTAKL U PIONIRU: Kapiten Babić ubedljiv, slede polufinala Beogradskog pobednika

Tradicionalni turnir u boksu, 61. po redu „Beogradski pobednik – memorijal Branko Pešić“ ulazi u završnu fazu.

U hali „Aleksandar Nikolić“ u srpskoj prestonici protekla tri dana takmičilo se ukupno 128 boksera i bokserki iz 16 zemalja sveta.

Trećeg dana tamičenja drugog po starini turnira u Evropi sjajnu partiju pružio je kapiten muške boks selekcije Srbije Vladan Babić koji je nakon prekida u trećoj rundi u kategoriji +92kg savladao predstavnika Crne Gore Dimitrija Milića. Kod žena gledali smo dva sudara srpskih takmičarki. U kategoriji do 52kg Dragana Jovanović pobedila je Saidu Bukvić 5:0, dok je Anastasija Lukajić savladala Aleksandru Rapajić 5:0.

Na redu su polufinala u subotu 16. marta 2024. sa početkom od 16 časova u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight u hali "Aleksandar Nikolić". Ulaz je besplatan za sve ljubitelje boksa.

foto: BSS

Za plasman u završnicu u polufinalu boriće se devet srpskih takmičara: u kategoriji do 57kg Jelena Zekić protiv Mađarice Rebeke Dobos i Anđela Barnković protiv Francuskinje Stelin Grosi, u kategoriji do 63 kg Kristina Kulhulova boriće se protiv predstavnice Crne Gore Nine Radenović i Anastasija Nikolovski protiv De Kler Megan, kod muškaraca u kategoriji do 63.5 kg Nazif Sejdi odmeriće snage sa Špancem Oierom Ibareće Konde, aktuleni šampion Evrope u kategoriji do 71kg srpski reprezentativac Vahid Abasov boriće se protiv Rusa Sergeja Koldenkova, naš Almir Memić u kategoriji do 75kg sastaće se sa Hrvatom Gabrijelom Debanićem, u kategoriji do 80kg Zlatko Turković sastaće se sa Kazahstancem Jerasilom Zakpekovim, u kategoriji do 93kg Milosav Savić boriće se protiv Kazahstanca Danijara Rakhimberdinova.

foto: BSS

„Memorijal Branko Pešić - Beogradski pobednik“ jedan je od najznačajnijih međunarodnih turnira na Starom kontinentu, već dugi niz godina svrstan je u A kategoriju turnira prema Svetskoj bokserskoj federaciji i održava pod pokroviteljstvom Grada Beograda, podržan od strane generalnog sponzora MTS-a i u organizaciji Bokserskog saveza Srbije.

Već šestu godinu ovaj turnir nosi naziv njegovog prvog pokrovitelja pasioniranog ljubitelja ovog sporta i najpoznatijeg gradonačelnika srpske prestonice u istoriji, Branka Pešića. Najpoznatiji osvajači takmičenja „Beogradski pobednik“ su: Bogdan Kahriman, Mate Parlov, Jovan Džakula, Zvonko Vujin, Svetomir Belić, Dragomir Vujković, Ljubinko Veselinović, Tadija Kačar, Slobodan Kačar, Mirko Puzović, Sreten Mirković, Miodrag Perunović, Bratislav Ristić, Dragan Konovalov, Aziz Salihu, Plamen Jankov, Ante Josipović, Ivan Ribać...

Kurir sport