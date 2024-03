DELFINI SU VLADALI SVETSKIM VATERPOLOM, A ONDA JE SVE KRENULO NIZBRDO... Da li se razlog kraha naših vaterpolista krije u OVOME?!

Vaterpolisti Srbije slovili su za najbolje na svetu, u jednom trenutku su na svojim grudima imali zlata s Olimpijskih igara, Svetskog i Evropskog prvenstva, osvojili su Svetsku ligu...

A onda je sve krenulo ka dnu. Trofejna generacija se oprostila posle osvajanja OI u Tokiju, a i sam selektor Dejan Savić je digao sidro. Na klupu "delfina" došao je Uroš Stevanović, a sa njim i novi stručni štab, pa i novi kondicioni trener. Upravo u tom detalju možda leži naš najveći problem jer je brigu o fizičkoj spremi našeg tima preuzela Hrvatica Dajana Zoretić.

Njena stručnost nije upitna, naprotiv, dokazala se mnogo puta na raznim poljima i stekla je brojna priznanja. Kao ni nacionalna pripadnost, jer su ta vremena sukoba odavno iza nas. Međutim, Dajana je u potencijalnom sukobu interesa jer je u emotivnoj vezi sa Josipom Vrlićem, jednim od najboljih hrvatskih vaterpolista. Naime, Zoretićeva zna sve tajne "delfina", u kakvoj je ko formi, da li je povređen, ko ima porodičnih problema, a ko je to jutro ustao na levu nogu, pa se s razlogom nameće pitanje da li je ona to otkrivala Vrliću kada ostanu nasamo, a on svom selektoru i saigračima.

Tim pre što su "delfini" doživeli više neuspeha protiv Hrvata u poslednje vreme. Još nas boli poraz u neobičnom četvrtfinalnom susretu nedavnog Svetskog prvenstva u Dohi, a bilo ih je i pre od "barakuda". I sve vreme je Dajana bila tu.

Tragom navedenih činjenica portal Republika je kontaktirala Vaterpolo savez Srbije sa pitanjem kako je Dajana Zoretić dobila posao, bez želje da osporavamo njenu stručnost. Pitali smo i da li je neko drugi možda bio kompetentniji, a ako nije, da li je kondicioni trener "delfina" morala biti lepša polovina našeg velikog rivala. Pitali smo i da li je nekom palo na pamet da bi ona mogla da odaje tajne iz tabora Srbije. Zamolili smo i za lični kontakt kondicionog trenera našeg tima.

Odgovor smo dobili delimično i to od selektora Uroša Stevanovića. On je poručio da Dajana odlično obavlja svoj posao i zamolio da je ne targetiramo kao krivca za neuspeh. Ali nije odgovorio po kom kriterijumu je baš ona dobila posao kondicionog trenera "delfina".

Što se kontakta i pojašnjenja direktno od Dajane Zoretić, kako nam je rečeno u VSS, pitanja smo joj uputili na njenu elektronsku poštu sa domenom ".hr", dakle u Hrvatskoj. I to na adresu Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, odnosno obrazovne ustanove kao što je kod nas Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - DIF. Očigledno je kondicioni trener vaterpolista Srbije i tamo zaposlena. Odgovore, za sada, nismo dobili.

