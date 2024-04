VATERPOLO NEĆE BITI ISTI: Filip Filipović ZAVRŠAVA KARIJERU!

Jedan od najboljih vaterpolista u istoriji ovog sporta Filip Filipović završava profesionalnu karijeru na kraju ove sezone.

Filipović je sa reprezentacijom Srbije osvojio sve što se osvojiti može, karijeru u nacionalnom timu je završio 2021. godine, ali je nastavio da igra na klupskom nivou.

Iako je Filip najavio kraj još prošle sezone, nesrećna eliminacija u četvrtfinalu Lige šampiona učinila je da svoju odluku odloži.

Filipović sada nastupa za Novi Beograd, a tužne vesti je potvrdio u podkastu "Alesto".

- To je to, definitivno. Prošle godine sam zaista bio spreman već da odem u penziju, ali ne na način na koji se završila sezona, defitinivno. To sam jednostavno prelomio i bio dužan sebi da odlučim. Nažalost, nisam imao mnogo vremena da ovo iskomuniciram sa javnošću, pa Grcima nije bilo jasno. Oni su tražili neki produžetak saradnje, ja sam rekao: ’Ne, to je to’. Ali onda zaista na kraju sezone nije to bio način na koji sam želeo da završim karijeru. Možda mi je suđeno bilo da se desi onako kako je i počelo. U svojoj zemlji, kod svoje kuće. Žao mi što se to nije desilo možda u Partizanu, ali definitivno je "last dance" što se klupske karijere tiče - rekao je Filip Filipović.

foto: Dado Đilas

Filipović je sa reprezentacijom Srbije osvojio 35 medalja na velikim takmičenja, a od toga 26 zlatnih, te je najtrofejniji srpski vaterpolista u istoriji!

Za Srbiju je nastupao od 2003. do 2021. godine odigrao je ukupno 381 utakmicu i postigao 677 golova.

Što se klupske karijere tiče, Filip je nastupao za Partizan, Pro Reko, Radnički, Solnok, Olimpijakos i Novi Beograd.

Kurir sport / S.M.