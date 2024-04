LEGENDARNI GOLMAN SRBIJE NE IDE NA OLIMPIJSKE IGRE: Selektor ga odjavio! Kraj velike karijere pre očekivanog

Branislav Mitrović, dvostruki olimpijski šampion, i akter više od 200 utakmica za reprezentaciju Srbije, objavio je da će na kraju sezone završiti karijeru, a ne posle Olimpijskih igara u Parizu kako je planirao.

On je u izjavi za RTV otkrio da mu je selektor Uroš Stevanović rekao da nije u planovima za Pariz.

- Meni je bio cilj da pokušam da završim karijeru nekako zajedno sa Olimpijskim igrama u Parizu. Zato sam igrao sve do sada. Međutim, sada sam dobio tu informaciju od strane selektora i to je to, jednostavno završavam svoju igračku karijeru i okrećem se drugim stvarima - rekao je Mitrović.

On je za reprezentaciju branio više od 200 puta i bio je član čuvene generacije koja je osvojila dva olimpijska zlata - u Riju i Tokiju.

Posle Tokija se prvo oprostio od državnog tima, ali se potom „predomislio” i branio na još nekoliko velikih takmičenja, a poslednji put na Svetskom prvenstvu u Dohi.

Kurir sport

